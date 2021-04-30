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    Как проявит себя «Детройт» в игре с «Каролиной»?

    «Каролина» — «Детройт». Прогноз и ставка (к. 1.65) на хоккейный матч НХЛ 30 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Каролина» — «Детройт»
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    Джо Велено
    В матче регулярного сезона НХЛ «Каролина» будет принимать «Детройт». Матч пройдет на «PNC-арене» 30 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Каролина» — «Детройт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Каролина»

    В 49 поединках регулярного первенства команда из Северной Каролины заработала 71 очко. Она обеспечила себе выход в плей-офф и на данный момент лидирует в Центральном дивизионе.

    Последний раз на своем льду «Каролина» сыграла 18 апреля. В упомянутом матче «ураганы» принимали «Нэшвилл» и добыли над «Предс» важную победу (3:1).

    Шесть следующих встреч подопечные Рода Бриндамора провели в гостях. Половина игр в разъездах закончилась неудачно. Сперва «Кейнс» уступили «Тампе» (2:3 ОТ), после чего они дали «молниям» достойный ответ (4:1).

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    Далее соперником «Каролины» была «Флорида». И снова коллектив из Роли завоевал победу (4:2) и проиграл (3:4 ОТ). В последних встречах «ураганы» влетели «Далласу» (3:4 ОТ) и разгромили «шерифов» (5:1).

    «Детройт»

    Команда из Мичигана сыграла в 51 встрече регулярного сезона, в которых заработала 43 балла. В турнирной таблице Центрального дивизиона она находится на седьмой строчке.

    Недавно «Детройт» уже блеснул серией из трех побед, где дважды «Ред Уингз» разобрались с «Каролиной» (5:4 Б; 3:1), а еще в одном поединке они раскатали «Чикаго» (4:1).

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    • Но позже команду Джеффа Блашилла ждала привычная серия потерь. В отрезке из поражений красно-белые уступили «Чикаго» (0:4) и дважды влетели «Далласу» (2:3 Б; 2:5).

    В домашних же играх с «шерифами» «Детройт» завоевал победу (7:3) и снова уступил (1:2 ОТ). Неудачно для «крыльев» прошла встреча и с «Коламбусом» 28 апреля (0:1 Б).

    Прогноз

    Победа «Каролины» оценивается в 1.46, на ничью букмекеры дают коэффициент 5.65, а на победу «Детройта» — 6.05.

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    Минувшие матчи этих команд закончились сенсациями, в которых клуб из Мичигана подпортил нервы лидерам Центрального дивизиона.

    Однако у «Каролины» дела все равно идут удачно. Она вышла в плей-офф, поэтому особо может и не напрягаться. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Детройта» больше 1.5 за 1.65.

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