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    Выберется ли «Детройт» из полосы неудач?

    «Детройт» — «Даллас». Прогноз и ставка (к. 1.69) на хоккейный матч НХЛ 23 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Детройт» — «Даллас»
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    Якуб Врана
    В матче регулярного сезона НХЛ «Детройт» будет принимать «Даллас». Матч пройдет на «Литл Сизарс Арене» 23 апреля. Начало встречи — в 02:30 мск. «Детройт» — «Даллас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Детройт»

    В 48 встречах регулярного первенства команда из Мичигана сумела заработать 39 очков, а в турнирной таблице Центрального дивизиона она поднялась на седьмую строчку.

    Недавно «Детройт» на своем льду дважды принял «Нэшвилл». В обоих поединках на «Литл Сизарс Арене» «крылышки» оказались слабее соперников из Теннесси (2:3 Б; 1:7).

    После этих двух потерь баллов «Ред Уингз» провели три победных матча. Для коллектива Джеффа Блашилла это была самая длинная серия в текущем сезоне.

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    В данном отрезке «Детройт» обыграл «Каролину» (5:4 Б; 3:1) и раскатал «Чикаго» (4:1). А вот в трех последних матчах красно-белые только теряли очки. Они уступили «Чикаго» (0:4) и слились «Далласу» (2:3 Б; 2:5).

    «Даллас»

    Техасская команда успела провести в «регулярке» 45 матчей. В турнирной таблице Центрального дивизиона она сейчас находится на пятом месте с 50 баллами в копилке.

    Последний раз на чужом льду «Даллас» играл 12 апреля. Это была встреча с «Нэшвиллом», в которой гости на «Бриджстоун Арене» оказались слабее в серии буллитов (2:3 Б).

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    • Пять следующих поединков «шерифы» провели дома. В одной из встреч в «Американ Эйрлайнс Центре» техасцы потерпели поражение от «Флориды» (2:3 ОТ).

    Но в четырех других матчах подопечные Рика Боунесса были непобедимы. В родных стенах «Даллас» одержал верх над «Коламбусом» (4:1; 5:1) и «Детройтом» (3:2 Б; 5:2).

    Прогноз

    Победа «Детройта» оценивается в 3.28, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.48, а на победу «Далласа» — 2.01.

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    В двух недавних очных матчах «крылышки» выглядели слабо и забросили всего 2 шайбы в ворота техасцев.

    Но теперь коллективу Блашилла предстоит сыграть у себя дома. Возможно, хозяева сумеют извлечь из этого выгоду, и проведут уверенный поединок. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Детройта» больше 2 за 1.69.

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