В матче регулярного сезона НХЛ «Миннесота» будет принимать «Аризону». Матч пройдет в «Эксел Энерджи Центре» 15 апреля. Начало встречи — в 04:00 мск. «Миннесота» — «Аризона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Миннесота»

В 40 встречах регулярного первенства команда из Сент-Пола сумела заработать 51 очко. В турнирной таблице Западного дивизиона она занимает третье место.

В конце марта и начале апреля «Миннесота» неожиданно потеряла баллы в дуэли с одним из аутсайдеров «Запада». Дважды в «САП Центре» она влетела «Сан-Хосе» (3:4 Б; 2:4).

Затем ребята Дина Эвансона отправились в Лас-Вегас, где на «Т-Мобайл Арене» они пару раз обыграли «Вегас» (3:2 Б; 2:1). Позже «Минни» уступила «Колорадо» (4:5).

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Еще в одном поединке против «Эвс» коллектив из Сент-Пола добыл убедительную победу (8:3). Крупное поражение «Миннесоту» ожидало в противостоянии с «Сент-Луисом» (1:9). А еще в одной встрече с «нотами» «Минни» слилась в овертайме (2:3 ОТ).

«Аризона»

Коллектив из Глендейла провел в регулярном чемпионате 43 поединка, в которых насобирал 43 балла. В турнирной таблице Западного дивизиона он опустился на пятую позицию.

Первого числа текущего месяца «Аризона» встретилась с «Колорадо». В этом матче «койоты» были раздавлены соперниками из Денвера (3:9).

Но после провальной игры на «Болл Арене» ребята Рика Токкета провели серию из трех матчей без поражений. «Йотис» разобрались с «Анахаймом» (4:2; 3:2 ОТ) и «Лос-Анджелесом» (5:2).

После погрома в «Стейплс Центре» «Аризона» уступила «королям» в игре 8 апреля (3:4). Позже «псы» оказались слабее «Вегаса» (4:7; 0:1) и снова не справились с «Колорадо» (2:4).

Прогноз

Победа «Миннесоты» оценивается в 1.95, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.54, а на победу «Аризоны» — 3.40.

«Аризона» растратила свою форму и потеряла место в зоне плей-офф. Четыре последних матча она сдала соперникам, пропустив в среднем 4 шайбы за игру.

Команда Эвансона тоже не всегда играет стабильно. Но на своем льду «Минни» подтвердит статус фаворита и выдаст результативную встречу. Наши прогноз и ставка — «Миннесота» не проиграет и тотал больше 4.5 за 2.03.