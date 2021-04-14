В матче регулярного сезона НХЛ «Даллас» будет принимать «Флориду». Матч пройдет в «Американ Эйрлайнс Центре» 14 апреля. Начало встречи — в 03:30 мск. «Даллас» — «Флорида»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Даллас»

Ребята из Техаса провели в регулярном сезоне 40 матчей. Сейчас на счету «Старз» имеется 41 балл. С такими показателями команда находится на шестом месте в Центральном дивизионе.

Нынешние результаты «Далласа» стали лучше, чем это было в начале «регулярки». В двух первых поединках в текущем месяце «шерифы» раскатали «Нэшвилл» (4:1) и обыграли «Каролину» (3:2).

Но без потерь команда Рика Боунесса пока также не обходится. Во втором стыковом матче с «ураганами» «звезды» уступили (0:1). Проиграли они и «Чикаго» 7 апреля (2:4).

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В паре следующих поединков «Даллас» был хорош. Техасцы снесли «Чикаго» (5:1) и «Флориду» (4:1). А в последней встрече коллектив Боунесса не справился с «Нэшвиллом» (2:3 Б).

«Флорида»

Хоккейная команда из Санрайза провела 42 встречи в «регулярке» и заработала в них 56 баллов. В турнирной таблице Центрального дивизиона она замыкает топ-3.

Совсем недавно у «Флориды» была хорошая серия из шести матчей без поражений. В трех мартовских поединках данного отрезка «коты» обыграли «Даллас» (4:3 ОТ; 4:1) и «Детройт» (4:1).

Победить «крылышек» «Флориде» удалось и в дуэли 2 апреля (3:2 ОТ). Далее «пантеры» пару раз разгромили «Коламбус» у себя дома (5:2; 3:0).

Но вот в трех последних встречах подопечные Джоэля Кенневилля остались без очков. «Флорида» потерпела поражения от «Каролины» (2:5; 0:3) и «Далласа» (1:4).

Прогноз

Победа «Далласа» оценивается в 2.58, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.28, а на победу «Флориды» — 2.48.

В последнем очном поединке третий клуб дивизиона уступил техасцам разгромно (1:4). Из этой неудачи «пантеры» извлекут пользу.

Во втором матче в Техасе ребята Кенневилля будут действовать внимательнее в обороне и попробуют взять реванш. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Далласа» меньше 2.5 за 1.88.