НХЛ. «Вашингтон» забросил восемь шайб «Бостону», «Айлендерс» победили «Рейнджерс»

«Филадельфия» — «Баффало» 3:5

«Баффало» в выездном матче обыграл «Филадельфию» со счетом 5:3. Отметим, что за три минуты до конца поединка «Сэйбрз» уступали сопернику 2:3.

НХЛ Регулярный чемпионат «Филадельфия» — «Баффало» — 3:5 (2:0, 0:2, 1:3) Голы: Линдблом — 6 (Гостисбеер, Обе-Кубель), 11:36 — 1:0. Фараби — 15 (бол., Патрик, Кутюрье), 14:14 — 2:0. Райнхарт — 14 (Скиннер), 23:56 — 2:1. Руотсалайнен — 1 (Козенс), 24:42 — 2:2. Гостисбеер — 8 (Фараби, Майерс), 43:47 — 3:2. Скиннер — 5 (Олофссон, Брайсон), 56:57 — 3:3. Асплунд — 5 (Брайсон), 57:22 — 3:4. Миттельштадт — 6 (п.в., Окпосо, Шиэн), 59:36 — 3:5Вратари: Харт (59:29) — УлльмаркШтраф: 8-4Броски: 43 (15+12+16) — 31 (8+12+11)

«Баффало» продолжает оставаться на последнем месте в Восточном дивизионе с 26 очками, «Филадельфия» — пятая (44 очка).

«Филадельфия» — «Баффало»

«Вегас» — «Аризона» 1:0

«Вегас» благодаря шайбе Томаша Носека победил «Аризону» — 1:0. Российский вратарь «Койотс» Иван Просветов остался на скамейке запасных.

НХЛ Регулярный чемпионат «Вегас» — «Аризона» — 1:0 (0:0, 0:0, 1:0) Голы: Носек — 7 (Маршессо), 50:38 — 1:0Вратари: Флери — Хилл (57:35 — 57:58, 58:45 — 59:45)Штраф: 4-6Броски: 29 (9+16+4) — 14 (6+4+4)

«Вегас» с 56 очками занимает второе место в Западном дивизионе, «Аризона» с 43 очками — на пятой строчке.

«Вегас» — «Аризона»

«Анахайм» — «Колорадо» 1:4

«Колорадо» на выезде переиграл «Анахайм» со счетом 4:1. В составе «Эвеланш» россиянин Валерий Ничушкин отметился голевой передачей.

НХЛ Регулярный чемпионат «Анахайм» — «Колорадо» — 1:4 (0:1, 0:1, 1:2) Голы: Бураковски — 12 (Ничушкин), 7:46 — 0:1. Ландескуг — 16 (бол., Маккиннон, Рантанен), 26:35 — 0:2. Драйсдейл — 2 (Терри, Кэррик), 52:37 — 1:2. Грэйвс — 1 (Джост, Ландескуг), 54:13 — 1:3. Маккиннон — 16 (Макар, Ландескуг), 56:54 — 1:4Вратари: Гибсон — ЮханссонШтраф: 29-25Броски: 25 (7+10+8) — 37 (15+12+10)

«Колорадо» с 60 очками занимает первое место в Западном дивизионе, «Анахайм» с 31 очком — на последней строчке.

«Анахайм» — «Колорадо»

«Бостон» — «Вашингтон» 1:8

«Вашингтон» разгромил «Бостон» — 8:1. Самым результативным в составе победителей стал Ти Джей Оши, набравший 3 (2+1) очка. Дубль оформил Ларс Эллер. Российские игроки столичного клуба Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов сделали по результативной передаче.

НХЛ Регулярный чемпионат «Бостон» — «Вашингтон» — 1:8 (0:3, 0:3, 1:2) Голы: Оши — 13 (бол., Бэкстрем, Кузнецов), 7:33 — 0:1. Эллер — 6 (Хагелин, Хэтэуэй), 7:49 — 0:2. Шири — 9 (Орлов, Спронг), 9:42 — 0:3. Шири — 10 (бол., Уилсон, Врана), 24:41 — 0:4. Дауд — 8 (Хагелин), 36:03 — 0:5. Уилсон — 10 (бол., Овечкин, Шульц), 38:24 — 0:6. Смит — 8 (бол., Дебраск, Койл), 43:00 — 1:6. Оши — 14 (Бэкстрем), 50:13 — 1:7. Эллер — 7 (Оши, Диллон), 53:14 — 1:8Вратари: Владарж — ВанечекШтраф: 17-13Броски: 35 (7+16+12) — 33 (9+14+10)

«Вашингтон» с 58 очками занимает первое место в Восточном дивизионе, «Бостон» с 48 очками — на четвертой строчке.

«Бостон» — «Вашингтон»

«Айлендерс» — «Рейнджерс» 3:2 ОТ

«Айлендерс» обыграли в овертайме «Рейнджерс» со счетом 3:2 ОТ. Победу «островитянам» принес точный бросок Райана Пулока на второй минуте экстра-тайма.

НХЛ Регулярный чемпионат «Айлендерс» — «Рейнджерс» — 3:2 ОТ (2:0, 0:2, 0:0, 1:0) Голы: Палмиери — 9 (бол., Нельсон, Бэйли), 1:47 — 1:0. Пажо — 12 (Эберле, Барзал), 19:52 — 2:0. Хайек — 2 (Какко, Хытил), 30:23 — 2:1. Смит — 3 (Зибанежад, Кравцов), 32:16 — 2:2. Пулок — 1 (Барзал), 61:13 — 3:2Вратари: Сорокин — ШестеркинШтраф: 8-8Броски: 32 (17+6+7+2) — 26 (8+10+7+1)

«Айлендерс» с 58 очками занимают второе место в Восточном дивизионе, «Рейнджерс» с 44 очками — на пятой строчке.

«Айлендерс» — «Рейнджерс»

«Нью-Джерси» — «Питтсбург» 2:5

«Питтсбург» без Евгения Малкина в гостях обыграл «Нью-Джерси» со счетом 5:2, продлив победную серию до трех встреч подряд.

НХЛ Регулярный чемпионат «Нью-Джерси» — «Питтсбург» — 2:5 (1:2, 0:1, 1:2) Голы: Сивиур — 4 (Блюгерс, Петтерссон), 2:35 — 0:1. Сивиур — 5 (Мэтисон, Сиси), 5:26 — 0:2. Вуд — 14 (Ватанен, Братт), 17:14 — 1:2. Раст — 17 (Дюмулин, Летанг), 39:20 — 1:3. Гюнтцель — 18 (бол., Раст, Маккэн), 41:19 — 1:4. Суббан — 4, 47:30 — 2:4. Гюнтцель — 19 (п.в., Кросби, Мэтисон), 58:37 — 2:5Вратари: Блэквуд (56:40 — 58:37) — ДжерриШтраф: 2-4Броски: 30 (5+14+11) — 24 (10+6+8)

«Питтсбург» с 56 очками занимает третье место в Восточном дивизионе, «Нью-Джерси» с 34 очками — на седьмой строчке.

«Нью-Джерси» — «Питтсбург»

«Нэшвилл» — «Даллас» 3:2 Б

«Нэшвилл» обыграл в серии буллитов «Даллас» со счетом 3:2 Б. Победный послематчевый бросок реализовал Райан Джохансен.

НХЛ Регулярный чемпионат «Нэшвилл» — «Даллас» — 3:2 Б (1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0) Голы: Хинтц — 13 (Клингберг), 4:56 — 0:1. Эллис — 3 (Канин), 10:57 — 1:1. Тренин — 4 (Сиссонс), 22:09 — 2:1. Олексяк — 4 (Хинтц), 38:56 — 2:2Победный буллит: ДжохансенВратари: Сарос — ХудобинШтраф: 11-7Броски: 20 (8+5+4+3) — 26 (9+7+9+1)

«Нэшвилл» с 47 очками занимает четвертое место в Центральном дивизионе, «Даллас» — шестой (41 балл).