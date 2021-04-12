ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Баффало» — «Вашингтон»НХЛ. «Вашингтон» одолел «Баффало», «Сент-Луис» забросил девять шайб «Миннесоте» Лионель МессиПримера. Эль-Класико в Мадриде, «Атлетико» в гостях у «Бетиса» «Манчестер Сити»АПЛ. «Ман Сити» примет «Лидс», «Ливерпуль» против «Астон Виллы»
  • 07:00
    • Кудерметова пробилась в полуфинал турнира в Чарльстоне
    Все новости спорта

    «Утки» снова останутся без очков в игре с «Колорадо»?

    «Анахайм» — «Колорадо». Прогноз и ставка (к. 1.63) на хоккейный матч НХЛ 12 апреля 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Анахайм Дакс Прогнозы на Колорадо Эвеланш
    Прогноз и ставки на «Анахайм» — «Колорадо»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Матч между «Анахаймом» и «Колорадо» 10 апреля
    В матче регулярного сезона НХЛ «Анахайм» будет принимать «Колорадо». Матч пройдет в «Хонда Центре» 12 апреля. Начало встречи — в 01:00 мск. «Анахайм» — «Колорадо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Анахайм»

    Калифорнийский клуб из Анахайма сыграл в регулярном чемпионате в 41 матче и заработал за все это время 31 балл. В турнирной таблице Западного дивизиона он занимает последнее место.

    В двух поединках из трех финальных в прошлом месяце «Анахайму» удалось победить. В трех играх «кряквы» встретились с «Сент-Луисом» на выезде и оба раза оказались сильнее (4:1; 3:2 ОТ).

    После матчей с «музыкантами» подопечные Далласа Экинса снова потеряли очки в нескольких поединках. Уступили «утки» «Колорадо» (2:5) и «Аризоне» (2:3; 2:3 ОТ).

    Все прогнозы на НХЛ

    Серия поражений «Анахайма» была прервана 7 марта, когда «Дакс» на чужом льду разбили «Сан-Хосе» (5:1). В последнем матче коллектив из Калифорнии влетел «Колорадо» (0:2).

    «Колорадо»

    Проведя в регулярном чемпионате 40 матчей, команда из Денвера смогла заработать 58 баллов. В турнирной таблице Западного дивизиона она находится на первой позиции.

    26 и 27 марта «Колорадо» дважды встретился с «Вегасом». В первом поединке «Эвс» снесли соперников из Невады (5:1), а во втором — уступили в дополнительное время (2:3 ОТ).

  • НХЛ. «Вашингтон» одолел «Баффало», «Сент-Луис» забросил девять шайб «Миннесоте»
  • Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 10 апреля
  • Сегодня

    • После проигранного матча команда Джареда Беднара провела серию из пяти побед. В этих встречах «Колорадо» разделался с «Анахаймом» (5:2), «Аризоной» (9:3), «Сент-Луисом» (3:2; 2:1) и «Миннесотой» (5:4).

    Прервался беспроигрышный ход «Эвс» 8 апреля. Тогда «Колорадо» был разбит «Миннесотой» (3:8). В своем последнем матче подопечные Беднара разобрались с «Анахаймом» (2:0).

    Прогноз

    Победа «Анахайма» оценивается в 4.94, на ничью букмекеры дают коэффициент 5.25, а на победу «Колорадо» — 1.58.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    В трех последних очных встречах команда из Денвера одержала уверенные победы с разницей в 2+ шайбы.

    Подтвердить статистику удачных выступлений ребята Джареда Беднара смогут и еще в одной дуэли в «Хонда Центре». Наши прогноз и ставка — победа «Колорадо» с форой -1 за 1.63.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.07
  • Прогноз на матч Карреньо-Буста — Рамос
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Химки — Тамбов
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Кайрат — Туран
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Лидс
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Дьере — Басилашвили
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Лидс
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Хетафе — Кадис
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Габала — Нефтчи
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Астана — Атырау
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Париж — Труа
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Бавария — Унион Берлин
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Айнтрахт — Вольфсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Вердер — Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.22
  • Прогноз на матч Уфа — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    «Бавария» — ПСЖ
  • Осечка красной машины. Парижане отомстили «Баварии» за прошлогодний финал
    • 01:58 08/04/2021     «Реал» — «Ливерпуль»
  • Дежавю в Мадриде. Винисиус наказал «Ливерпуль» за ошибки в обороне
    • 02:22 07/04/2021     Виктор Гончаренко
  • Краснодарская революция. Гончаренко пересел с «коня» на «быка»
    • 22:21 06/04/2021
    Прогноз и ставка на матч «Анахайм» — «Колорадо» 12.04.2021 в 01:00. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 1.63.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры