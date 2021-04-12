«Анахайм»
Калифорнийский клуб из Анахайма сыграл в регулярном чемпионате в 41 матче и заработал за все это время 31 балл. В турнирной таблице Западного дивизиона он занимает последнее место.
В двух поединках из трех финальных в прошлом месяце «Анахайму» удалось победить. В трех играх «кряквы» встретились с «Сент-Луисом» на выезде и оба раза оказались сильнее (4:1; 3:2 ОТ).
После матчей с «музыкантами» подопечные Далласа Экинса снова потеряли очки в нескольких поединках. Уступили «утки» «Колорадо» (2:5) и «Аризоне» (2:3; 2:3 ОТ).
Серия поражений «Анахайма» была прервана 7 марта, когда «Дакс» на чужом льду разбили «Сан-Хосе» (5:1). В последнем матче коллектив из Калифорнии влетел «Колорадо» (0:2).
«Колорадо»
Проведя в регулярном чемпионате 40 матчей, команда из Денвера смогла заработать 58 баллов. В турнирной таблице Западного дивизиона она находится на первой позиции.
26 и 27 марта «Колорадо» дважды встретился с «Вегасом». В первом поединке «Эвс» снесли соперников из Невады (5:1), а во втором — уступили в дополнительное время (2:3 ОТ).
После проигранного матча команда Джареда Беднара провела серию из пяти побед. В этих встречах «Колорадо» разделался с «Анахаймом» (5:2), «Аризоной» (9:3), «Сент-Луисом» (3:2; 2:1) и «Миннесотой» (5:4).
Прервался беспроигрышный ход «Эвс» 8 апреля. Тогда «Колорадо» был разбит «Миннесотой» (3:8). В своем последнем матче подопечные Беднара разобрались с «Анахаймом» (2:0).
Прогноз
Победа «Анахайма» оценивается в 4.94, на ничью букмекеры дают коэффициент 5.25, а на победу «Колорадо» — 1.58.
В трех последних очных встречах команда из Денвера одержала уверенные победы с разницей в 2+ шайбы.
Подтвердить статистику удачных выступлений ребята Джареда Беднара смогут и еще в одной дуэли в «Хонда Центре». Наши прогноз и ставка — победа «Колорадо» с форой -1 за 1.63.