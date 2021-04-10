НХЛ. «Вашингтон» одолел «Баффало», «Сент-Луис» забросил девять шайб «Миннесоте»

«Нью-Джерси» — «Питтсбург» 4:6

«Питтсбург» на выезде выиграл у «Нью-Джерси» со счетом 6:4. Российский нападающий «пингвинов» Евгений Малкин пропустил встречу из-за травмы.

НХЛ Регулярный чемпионат «Нью-Джерси» — «Питтсбург» — 4:6 (1:2, 1:1, 2:3) Голы: Вуд — 12 (Братт, Заха), 3:01 — 1:0. Маккэн — 11 (бол., Кросби, Раст), 10:00 — 1:1. Дюмулин — 2 (Сиси, Лафферти), 19:13 — 1:2. Хьюз — 9 (Куокканен, Шарангович), 25:39 — 2:2. Сивиур — 3 (Летанг, Янковски), 37:36 — 2:3. Раст — 15 (бол., Маккэн, Кросби), 44:06 — 2:4. Кросби — 16 (Гюнтцель, Марино), 50:02 — 2:5. Боквист — 2, 51:34 — 3:5. Вуд — 13, 58:24 — 4:5. Раст — 16 (п.в., Гюнтцель, Летанг), 59:35 — 4:6Вратари: Блэквуд (56:05 — 58:24, 58:30 — 59:35) — ДесмитШтраф: 8-2Броски: 30 (7+11+12) — 27 (9+11+7)

«Нью-Джерси» занимает седьмое место в Восточной конференции, «Питтсбург» идет на третьей строке.

«Нью-Джерси» — «Питтсбург»

«Баффало» — «Вашингтон» 3:4

«Вашингтон» обыграл «Баффало» со счетом 4:3. Российский нападающий «столичных» Александр Овечкин отметился голом.

НХЛ Регулярный чемпионат «Баффало» — «Вашингтон» — 3:4 (1:2, 1:1, 1:1) Голы: Диллон — 2 (Шульц, Оши), 2:39 — 0:1. Овечкин — 21 (Диллон, Карлсон), 11:39 — 0:2. Йокихарью — 3 (Далин), 18:26 — 1:2. Шульц — 3 (Эллер), 20:28 — 1:3. Миттельштадт — 5 (Асплунд, Ристолайнен), 30:08 — 2:3. Врана — 11 (Шульц, Эллер), 49:48 — 2:4. Томпсон — 4 (Ристолайнен), 58:40 — 3:4Вратари: Токарски (57:50 — 58:40, 58:49) — ВанечекШтраф: 2-6Броски: 33 (9+12+12) — 33 (7+15+11)

«Баффало» замыкает Восточный дивизион, «Вашингтон» идет во главе этой конференции.

«Баффало» — «Вашингтон»

«Айлендерс» — «Рейнджерс» 1:4

«Нью-Йорк Рейнджерс» прервал 4-матчевую победную серию «Нью-Йорк Айлендерс», выиграв 4:1. В составе победителей россиянин Артемий Панарин отдал две результативные передачи.

НХЛ Регулярный чемпионат «Айлендерс» — «Рейнджерс» — 1:4 (0:0, 1:2, 0:2) Голы: Лафренье — 7 (Какко, Хытил), 26:05 — 0:1. Блэкуэлл — 12 (Панарин, Строум), 30:01 — 0:2. Грин — 1 (Барзал), 34:53 — 1:2. Миллер — 4 (Труба, Панарин), 51:48 — 1:3. Зибанежад — 14 (п.в.), 58:48 — 1:4Вратари: Варламов (56:46 — 58:48) — ГеоргиевШтраф: 0-2Броски: 32 (7+16+9) — 36 (13+12+11)

«Айлендерс» занимает второе место в Восточном дивизионе, «Рейнджерс» — пятое.

«Айлендерс» — «Рейнджерс»

«Сент-Луис» — «Миннесота» 9:1

«Сент-Луис» разгромил «Миннесоту» со счетом 9:1. В составе победителей хет-трик сделал Райан О’Райлли, дубль оформил Джейден Шварц. Владимир Тарасенко отдал голевую передачу.

НХЛ Регулярный чемпионат «Сент-Луис» — «Миннисота» — 9:1 (4:1, 3:0, 2:0) Голы: Сэнфорд, 01:32 — 1:0; Шварц (Тарасенко, Данн), 06:59 — 2:0; Паризе, 07:33 — 2:1; Шварц, 15:23 — 3:1; Бле, 16:53 — 4:1; О’Райлли, 21:09 — 5:1; О’Райлли, 24:39 — 6:1; Фолк, 28:19 — 7:1; О’Райлли, 50:17 — 8:1; Барбашев, 57:39 — 9:1

«Сент-Луис» с 42 очками занимает пятое место в Западном дивизионе, «Миннесота» с 50 очками — на третьей строчке.

«Сент-Луис» — «Миннесота»

«Вегас» — «Аризона» 7:4

«Вегас» победил «Аризону» со счетом 7:4. В составе победителей дубль сделал Райлли Смит. Вратарь «койотов» Иван Просветов вышел на замену в третьем периоде и отразил три броска из четырех.

НХЛ Регулярный чемпионат «Вегас» — «Аризона» — 7:4 (4:0, 1:1, 2:3) Голы: Маршессо — 11 (бол., Пачиоретти, Теодор), 3:03 — 1:0. Каррье — 4 (Руа, Ривз), 4:41 — 2:0. Колесар — 2, 6:59 — 3:0. Смит — 8 (мен., Карлссон), 8:44 — 4:0. Стивенсон — 8 (Стоун, Макнэбб), 24:10 — 5:0. Н. Шмальц — 10 (бол., Голигоски, Гарлэнд), 39:07 — 5:1. Хант — 3 (Кессел, Ларссон), 42:42 — 5:2. Келлер — 12 (Кессел, Дворак), 43:40 — 5:3. Смит — 9 (Карлссон, Маршессо), 49:44 — 6:3. Бантинг — 5 (Кессел, Н. Шмальц), 49:59 — 6:4. Пачиоретти — 19 (п.в., Стивенсон, Пьетранджело), 59:05 — 7:4Вратари: Ленер — Хилл (Просветов, 40:00, 57:30 — 59:05)Штраф: 4-4Броски: 37 (22+10+5) — 26 (8+11+7)

«Вегас» с 54 очками занимает второе место в Западном дивизионе, «Аризона» с 43 очками — на четвертой строчке.

«Вегас» — «Аризона»

«Анахайм» — «Колорадо» 0:2

«Анахайм» дома проиграл «Колорадо» со счетом 0:2. Российский нападающий «Эвеланш» Валерий Ничушкин отметился заброшенной шайбой.

НХЛ Регулярный чемпионат «Анахайм» — «Колорадо» — 0:2 (0:0, 0:1, 0:1) Голы: Ничушкин — 9 (Грэйвс, Джост), 37:12 — 0:1. Рантанен — 23 (п.в., Маккиннон), 59:26 — 0:2Вратари: Гибсон (59:08 — 59:26) — ЮханссонШтраф: 6-4Броски: 28 (8+12+8) — 35 (9+12+14)

«Колорадо» лидирует в Западном дивизионе, а «Анахайм» замыкает турнирную таблицу.

«Анахайм» — «Колорадо»

«Сан-Хосе» — «Лос-Анджелес» 5:2

«Сан-Хосе» разгромил «Лос-Анджелес» со счетом 5:2. Ассистентский хет-трик в данной встрече оформил Брент Бернс.

НХЛ Регулярный чемпионат «Сан-Хосе» — «Лос-Анджелес» — 5:2 (3:1, 0:0, 2:1) Голы: Иафалло — 10 (Браун, Копитар), 2:27 — 0:1. Лабанк — 10 (Бернс, Ферраро), 8:01 — 1:1. Марло — 4 (Бернс, Серенсен), 13:50 — 2:1. Балцерс — 6 (Майер, Карлссон), 17:17 — 3:1. Андерсон-Долан — 6, 41:02 — 3:2. Гэмбрелл — 4 (мен., Кейн, Бернс), 57:00 — 4:2. Хертл — 12 (п.в., Кейн, Кутюр), 58:41 — 5:2Вратари: Джонс — Петерсен (58:21 — 58:41)Штраф: 23-23Броски: 29 (11+8+10) — 34 (13+11+10)

«Сан-Хосе» с 40 очками занимает шестое место в Западном дивизионе, «Лос-Анджелес» с 36 очками — на седьмой строчке.