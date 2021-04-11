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    «Нэшвилл» не будет гостеприимным в игре с «Тампой»

    «Нэшвилл» — «Тампа-Бэй». Прогноз и ставка (к. 2.11) на хоккейный матч НХЛ 11 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Нэшвилл» — «Тампа-Бэй»
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    Юуусе Сарос и Микаэль Гранлунд
    В матче регулярного сезона НХЛ «Нэшвилл» будет принимать «Тампу-Бэй». Матч пройдет на «Бриджстоун Арене» 11 апреля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Нэшвилл» — «Тампа-Бэй»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 11 Апреля 2021 года Коэффициенты на матч
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    «Нэшвилл»

    Команда из Теннесси приняла участие в 41 поединке регулярного чемпионата. За все это время она заработала 45 очков и поднялась на четвертое место в турнирной таблице Центрального дивизиона.

    С 22 по 31 марта «Нэшвилл» выдал красивую серию из шести матчей без поражений. Она началась с гостевой встречи с «Далласом», в которой «Предс» оказались сильнее по буллитам (4:3 Б).

    Затем подопечные Джона Хайнса разобрались с «Детройтом» (2:0; 7:1), «Чикаго» (3:1; 3:2) и «Далласом» (3:2 ОТ). А еще в одной игре с «шерифами» «Смэшвилл» потерпел крупное поражение (1:4).

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    После погрома в дуэли с «Далласом» «Нэшвилл» снова выдал серию из трех побед. «Хищники» успели хлопнуть «Чикаго» (3:0) и пару раз прибить «Детройт» (3:2 Б; 7:1).

    «Тампа-Бэй»

    Коллектив из Флориды в регулярном первенстве провел 40 поединков и заработал в них 56 очков. В зачете Центрального дивизиона он находится на второй позиции.

    25 марта «Тампа-Бэй» выступила во второй стыковой встрече с «Далласом» и потерпела в ней поражение (3:4). Из-за этого обломалась победная серия «молний», состоявшая из пяти матчей.

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    • Позже подопечные Джона Купера уступили «Каролине» (3:4) и влетели «Коламбусу» (1:3). А прервать отрезок из трех поединков без побед «молниям» удалось еще в одной дуэли с «Коламбусом» (3:2).

    Затем у себя дома «Тампа-Бэй» одержала верх над «Детройтом» (2:1), но неожиданно крупно она слилась «крылышкам» в другой игре (1:5). В последних матчах ребята из Флориды уступили (2:4) и взяли верх (6:4) над «Коламбусом».

    Прогноз

    Победа «Нэшвилла» оценивается в 3.17, на ничью букмекеры дают коэффициент 4,52, а на победу «Тампы-Бэй» — 2.05.

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    «Тампа» больше не является самой лучшей командой в обороне. В 40 матчах она успела пропустить 101 гол, а в 7 поединках из 10 последних в ее сетку залетали 3+ шайбы.

    Коллектив Джона Хайнса, который ворвался недавно в топ-4, находится сейчас в хорошей форме, поэтому дома он обязательно найдет несколько моментов для взятия ворот. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Нэшвилла» больше 2.5 за 2.11.

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