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    «Вегас» — «Аризона». Прогноз и ставка (к. 1.65) на хоккейный матч НХЛ 10 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Вегас» — «Аризона»
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    Алекс Пьетранжело
    В матче регулярного сезона НХЛ «Вегас» будет принимать «Аризону». Матч пройдет на «Т-Мобайл Арене» 10 апреля. Начало встречи — в 05:00 мск. «Вегас» — «Аризона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Вегас»

    В 38 поединках регулярного сезона коллективу из Невады удалось насобирать 52 очка. В турнирной таблице Западного дивизиона он занимает вторую позицию.

    Ребята из Лас-Вегаса давненько не радовали местных болельщиков домашней победой. Последний раз на своем льду «Вегас» выигрывал 30 марта. Тогда хозяева разнесли «Лос-Анджелес» (4:1).

    Далее коллектив Питера Дебура провел еще три встречи на «Т-Мобайл Арене», потерпев поражение в каждой. Влетели «клинки» «Лос-Анджелесу» (2:4) и «Миннесоте» (2:3 Б; 1:2).

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    После поединков с «дикарями» «Вегас» отправился в Сент-Луис. В играх с одноименной командой подопечные Дебура добыли крупную победу (6:1) и потерпели поражение (1:3).

    «Аризона»

    Команда из Глендейла провела в регулярном чемпионате 40 матчей и заработал 43 очка. Таких показателей достаточно для четвертого места в турнирной таблице Западного дивизиона.

    В конце марта «Аризоне» удалось провести хороший отрезок из трех домашних побед. В течение этой небольшой серии «Йотис» обыграли «Колорадо» (5:4 Б) и дважды прибили «Сан-Хосе» (5:2; 4:0).

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    • 1 апреля состоялась еще одна встреча с «Колорадо». Но в этом поединке коллектив Рика Токкета был раздавлен (3:9). Позже «койоты» добыли победы над «Анахаймом» (4:2; 3:2 ОТ).

    Последним соперником «Аризоны» оказался «Лос-Анджелес». В одном матче с «королями» команда из Глендейла была на высоте (5:2), а 8 апреля она уступила (3:4).

    Прогноз

    Победа «Вегаса» оценивается в 1.87, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.68, а на победу «Аризоны» — 3.60.

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    Последняя встреча этих команд состоялась 24 января. Тогда на «Хила Ривер Арене» «Вегас» минимально обыграл «Аризону» (1:0).

    С момента их предыдущего противостояния «койоты» заметно прибавили и смогли войти в четверку лидеров дивизиона. Сейчас они готовы побороться с хозяевами за очки, однако сверхрезультативности в предстоящем матче не будет. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 6 за 1.65.

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    Прогноз и ставка на матч «Вегас» — «Аризона» 10.04.2021 в 05:00. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 1.65.
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