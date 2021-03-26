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    «Нэшвилл» снова разберется с «Детройтом»?

    «Нэшвилл» — «Детройт». Прогноз и ставка (к. 1.72) на хоккейный матч НХЛ 26 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Нэшвилл» — «Детройт»
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    «Нэшвилл»
    В матче регулярного сезона НХЛ «Нэшвилл» будет принимать «Детройт». Матч пройдет на «Бриджстоун Арене» 26 марта. Начало встречи — в 03:00 мск. «Нэшвилл» — «Детройт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 26 Марта 2021 года Коэффициенты на матч
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    «Нэшвилл»

    В 33 поединках регулярного первенства команда из Теннесси заработала 31 очко. В турнирной таблице Центрального дивизиона она занимает шестое место.

    С 8 по 22 марта «Нэшвилл» провел 8 матчей подряд в гостях. На чужом льду «хищникам» удалось победить четырежды. В первой такой игре «Предс» взяли верх над «Далласом» (4:3 Б).

    А в следующих трех встречах команда Джона Хайнса потерпела поражения от «Каролины» (2:3 ОТ; 1:5) и «Тампы» (3:6). Еще в одной игре с «молниями» «Смэшвилл» оказался сильнее (4:1).

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    Затем «саблезубые» по разу победили (2:1) и проиграли (0:2) «Флориде». После «кошачьего» противостояния «Нэшвилл» разобрался с «Далласом» (4:3 Б) и дома прихлопнул «Детройт» (2:0).

    «Детройт»

    Команда из Мичигана в 33 встречах «регулярки» насобирала всего 24 очка. С такими печальными показателями она застряла на последнем месте в Центральном дивизионе.

    Весенняя часть сезона началась для «Детройта» с привычной серии поражений. В четырех поединках кряду «крылышки» уступили «Чикаго» (2:7), «Коламбусу» (1:4), «Каролине» (2:5) и «Тампе» (3:4 ОТ).

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    • А во второй встрече с «молниями» команда Джеффа Блашилла неожиданно одержала победу (6:4), после которой она успела проиграть «Каролине» (1:2) и дать «Кейнс» ответку (4:2).

    Позже на «Литл Сизарс Арене» «Детройт» разобрался с «Далласом» (3:2), но в следующем матче хозяева сдались «шерифам» (0:3). В последней игре «Ред Уингз» уступили «Нэшвиллу» (0:2).

    Прогноз

    Победа «Нэшвилла» оценивается в 2.09, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.46, а на победу «Детройта» — 3.08.

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    В пяти недавних встречах «хищники» добыли четыре победы. Команда Хайнса потихоньку начала приходить в себя. Позже она еще повоюет за место в четверке.

    Если «Предс» хотят рассчитывать на плей-офф, им необходимо зарабатывать очки в домашних играх с последними клубами и не давать тем слишком активно играть в нападении. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Детройта» меньше 2.5 за 1.72.

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