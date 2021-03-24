НХЛ. «Тампа» обыграла «Даллас», «Флорида» уступила «Чикаго»

«Филадельфия» — «Нью-Джерси» 3:4

«Нью-Джерси» на выезде обыграл «Филадельфию» со счетом 4:3 (2:1, 0:2, 2:0). Российский защитник «Флайерз» Иван Проворов отметился результативной передачей.

НХЛ Регулярный чемпионат «Филадельфия» — «Нью-Джерси» — 3:4 (1:2, 0:2, 2:0) Голы: Маклеод — 4 (Смит, Юнссон), 9:52 — 0:1. Фараби — 14 (бол., Ворачек, Проворов), 12:43 — 1:1. Палмиери — 6 (бол., Братт, Куокканен), 19:54 — 1:2. Шарангович — 7 (Зэйджак, Куокканен), 29:32 — 1:3. Зэйджак — 4 (Смит, Шарангович), 39:36 — 1:4. Кутюрье — 7 (Конекны, ван Римсдайк), 51:37 — 2:4. Кутюрье — 8 (Ворачек, ван Римсдайк), 58:58 — 3:4Вратари: Харт (57:10 — 58:58, 59:01 — 59:56) — БлэквудШтраф: 8-6Броски: 33 (8+9+16) — 32 (14+11+7)

«Нью-Джерси» выиграл четвертый матч из последних пяти. «Филадельфия» потерпела третье поражение подряд.

«Филадельфия» — «Нью-Джерси»

«Чикаго» — «Флорида» 3:2

«Чикаго» на своем льду обыграл «Флориду» со счетом 3:2 (2:0, 1:1, 0:1). Российский защитник хозяев Никита Задоров отметился голевой передачей.

НХЛ Регулярный чемпионат «Чикаго» — «Флорида» — 3:2 (2:0, 1:1, 0:1) Голы: Кубалик — 11 (Хагель, Мерфи), 6:24 — 1:0. Зутер — 9 (Задоров, Кейн), 18:30 — 2:0. Седерберг — 6 (бол., Кейн, Дебринкэт), 24:22 — 3:0. Строльман — 3 (Аччиари, Типпетт), 28:53 — 3:1. Веннберг — 7 (бол., Аччиари, Юбердо), 55:22 — 3:2Вратари: Ланкинен — Дриджер (54:40 — 55:22, 57:21 — 57:31, 59:28)Штраф: 4-6Броски: 32 (11+14+7) — 35 (7+14+14)

«Блэкхокс» прервали серию из четырех поражений и поднялись на четвертое место в Центальном дивизионе, «Флорида» идет на строку выше.

«Чикаго» — «Флорида»

«Нэшвилл» — «Детройт» 2:0

«Нэшвилл» всухую обыграл «Детройт» — 2:0 (1:0, 1:0, 0:0). Заброшенными шайбами отметились Роман Йози и Мэтью Оливье. Голкипер «Предаторз» Юусе Сарос отразил все 30 бросков по воротам, оформив шатаут. Россиянин Яков Тренин отметился голевой передачей.

НХЛ Регулярный чемпионат «Нэшвилл» — «Детройт» — 2:0 (1:0, 1:0, 0:0) Голы: Гранлунд — 6 (бол., Йоси, Толванен), 13:59 — 1:0. Оливье — 2 (Тренин, Сиссонс), 30:41 — 2:0Вратари: Сарос — Грайсс (56:30)Штраф: 8-6Броски: 34 (12+15+7) — 31 (8+12+11)

«Нэшвилл» выиграл четвертый матч из последних пяти. «Детройт» потерпел второе поражение подряд.

«Нэшвилл» — «Детройт»

«Даллас» — «Тампа-Бэй» 1:2

«Тампа» в гостях обыграла «Даллас» со счетом 2:1 (0:1, 2:0, 0:0). Российский вратарь «молний» Андрей Василевский сделал 16 сэйвов и был признан лучшим игроком встречи.

НХЛ Регулярный чемпионат «Даллас» — «Тампа-Бэй» — 1:2 (1:0, 0:2, 0:0) Голы: Хинтц — 9 (бол., Робертсон, Павелски), 4:32 — 1:0. Стэмкос — 16 (бол., Хедман, Палат), 28:08 — 1:1. Гурд — 12, 32:44 — 1:2Вратари: Худобин (58:13) — ВасилевскийШтраф: 6-8Броски: 17 (6+1+10) — 26 (9+10+7)

«Тампа» выиграла пятый матч подряд и возглавляет Центральный дивизион, «Даллас» занимает седьмую позицию.

«Даллас» — «Тампа-Бэй»

«Аризона» — «Колорадо» 5:4 Б

«Аризона» по буллитам переиграла «Колорадо» — 5:4 Б (2:2, 0:1, 2:1, 0:0, 1:0). Российский нападающий гостей Валерий Ничушкин отметился одним голом.

НХЛ Регулярный чемпионат «Аризона» — «Колорадо» — 5:4 Б (2:2, 0:1, 2:1, 0:0, 1:0) Голы: Чикран — 9 (Крауз, Брассар), 1:25 — 1:0. Голигоски — 1 (Кессел, Ларссон), 4:52 — 2:0. Ландескуг — 10 (бол., Маккиннон, Макар), 14:47 — 2:1. Рантанен — 19 (Маккиннон, Ландескуг), 18:49 — 2:2. Маккиннон — 10 (Жирар, Рантанен), 39:49 — 2:3. Ничушкин — 7 (Грэйвс, Жирар), 45:28 — 2:4. Крауз — 2 (Хейден, Голигоски), 46:38 — 3:4. Кессел — 10 (Келлер), 48:41 — 4:4Победный буллит: ГарлэндВратари: Хилл — ЮханссонШтраф: 8-8Броски: 32 (8+11+10+3) — 39 (11+10+11+7)

«Эвеланш» потерпели первое поражение после серии из семи побед и находятся на второй строке в Западном дивизионе, «Аризона» — пятая.