В третьем матче 1/2 финала «Запада» «Динамо» Москва будет принимать СКА. Матч пройдет на «ВТБ Арене» 22 марта. Начало встречи — в 19:30 мск. «Динамо» Москва — СКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Динамо» Москва

Столичная команда финишировала в регулярном сезоне на третьем месте в Западной конференции. В 60 поединках бело-голубым удалось набрать 94 очка.

Под занавес сезона «Динамо» Москва добыло шесть побед кряду. Выиграли динамовцы и дебютный матч плей-офф, одержав минимальный перевес над «Северсталью» (1:0).

Во второй встрече со «стальными» команда Владимира Крикунова отлетела (2:5). Но в трех следующих поединках столичный клуб был сильнее (2:1 ОТ; 5:2; 4:3).

Все прогнозы на КХЛ

На старте полуфинальной серии «Динамо» Москва в Питере раскатало СКА (4:1). А в ответном матче в «Ледовом дворце» бело-голубые потерпели поражение (0:1).

СКА

Команда из Санкт-Петербурга в регулярном чемпионате оказалась второй в турнирной таблице Западной конференции, набрав в 60 играх 82 зачетных балла.

В конце «регулярки» СКА добыл три победы подряд. Последним соперником в этой серии оказалось минское «Динамо» (4:2), с которым питерцы бились и в плей-офф.

На старте четвертьфинала конференции подопечные Валерия Брагина трижды оказались сильнее (4:2; 6:4; 4:3 ОТ), после чего они уступили в Белоруссии (1:2). В последнем матче «армейцы» снова дожали соперников в овертайме (4:3 ОТ).

Неудачно для СКА началась серия 1/2 финала «Запада». У себя дома команда Брагина была разбита «Динамо» Москва (1:4). Во второй же игре хозяева в «Ледовом дворце» вымучили победу (1:0).

Прогноз

На победу «Динамо» Москва в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.25, на ничью — 4.10, а на победу СКА — 3.02.

Два сильных представителя «Запада» не балуют результативностью, хотя играют одинаково хорошо. В Питере они по разу обменялись победами. Теперь в Москве соперники будут решать все заново.

В столице у команды Крикунова появится преимущество, которым бело-голубые должны воспользоваться. Наши прогноз и ставка — «Динамо» Москва не проиграет и тотал меньше 6.5 за 1.70.