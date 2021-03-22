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    Начнут ли динамовцы домашнюю серию с победы?

    «Динамо» Москва — СКА. Прогноз и ставка (к. 1.70) на хоккейный матч плей-офф КХЛ 22 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Динамо» Москва — СКА
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    Вадим Шипачев
    В третьем матче 1/2 финала «Запада» «Динамо» Москва будет принимать СКА. Матч пройдет на «ВТБ Арене» 22 марта. Начало встречи — в 19:30 мск. «Динамо» Москва — СКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 22 Марта 2021 года
    Динамо
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    •  Динамо 19:30 СКА СКА
  • Санкт-Петербург
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    Коэффициенты на матч
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  • 2.15
  • X
  • 3.70
  • 2
  • 3.10
  • Ставка!
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    «Динамо» Москва

    Столичная команда финишировала в регулярном сезоне на третьем месте в Западной конференции. В 60 поединках бело-голубым удалось набрать 94 очка.

    Под занавес сезона «Динамо» Москва добыло шесть побед кряду. Выиграли динамовцы и дебютный матч плей-офф, одержав минимальный перевес над «Северсталью» (1:0).

    Во второй встрече со «стальными» команда Владимира Крикунова отлетела (2:5). Но в трех следующих поединках столичный клуб был сильнее (2:1 ОТ; 5:2; 4:3).

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    На старте полуфинальной серии «Динамо» Москва в Питере раскатало СКА (4:1). А в ответном матче в «Ледовом дворце» бело-голубые потерпели поражение (0:1).

    СКА

    Команда из Санкт-Петербурга в регулярном чемпионате оказалась второй в турнирной таблице Западной конференции, набрав в 60 играх 82 зачетных балла.

    В конце «регулярки» СКА добыл три победы подряд. Последним соперником в этой серии оказалось минское «Динамо» (4:2), с которым питерцы бились и в плей-офф.

    На старте четвертьфинала конференции подопечные Валерия Брагина трижды оказались сильнее (4:2; 6:4; 4:3 ОТ), после чего они уступили в Белоруссии (1:2). В последнем матче «армейцы» снова дожали соперников в овертайме (4:3 ОТ).

    Неудачно для СКА началась серия 1/2 финала «Запада». У себя дома команда Брагина была разбита «Динамо» Москва (1:4). Во второй же игре хозяева в «Ледовом дворце» вымучили победу (1:0).

    Прогноз

    На победу «Динамо» Москва в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.25, на ничью — 4.10, а на победу СКА — 3.02.

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    Два сильных представителя «Запада» не балуют результативностью, хотя играют одинаково хорошо. В Питере они по разу обменялись победами. Теперь в Москве соперники будут решать все заново.

    В столице у команды Крикунова появится преимущество, которым бело-голубые должны воспользоваться. Наши прогноз и ставка — «Динамо» Москва не проиграет и тотал меньше 6.5 за 1.70.

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    Прогноз и ставка на матч «Динамо» Москва — СКА 22.03.2021 в 19:30. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 1.70.
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