ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мохамед СалахРаздавленный чемпион. «Ливерпуль» в пятый раз подряд проиграл на «Энфилде» «Рейнджерс» забросили шесть шайб в ворота «Рейнджерс» НХЛ. «Рейнджерс» без Панарина разгромили «Нью-Джерси», «Питтсбург» проиграл «Филадельфии» Бруну ФернандешФернандешу нужен отдых. И у «МЮ» есть шанс его предоставить
  • 17:14
    • Российские лыжники завоевали серебро в эстафете на ЧМ
  • 15:36
    • «Бавария» продлила контракт с полузащитником
  • 09:05
    • «Вашингтон» выиграл у «Клипперс», Уэстбруку не хватило одного подбора для очередного трипл-дабла
  • 01:06
    • «Ливерпуль» на «Энфилде» минимально проиграл «Челси»
    Все новости спорта

    Как хозяева в Череповце встретят «Динамо»?

    «Северсталь» — «Динамо» Москва. Прогноз и ставка (к. 1.76) на хоккейный матч плей-офф КХЛ 6 марта 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Северсталь Прогнозы на Динамо
    Прогноз и ставки на «Северсталь» — «Динамо» Москва
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Дмитрий Яшкин и Вели-Матти Виттасмяки в игре на «ВТБ Арене»
    В третьем матче 1/4 финала «Запада» «Северсталь» будет принимать «Динамо» Москва. Матч пройдет в «Ледовом дворце» 6 марта. Начало встречи — в 17:00 мск. «Северсталь» — «Динамо» Москва: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Северсталь»

    Стартовая встреча в 1/4 финала «Запада» ожидаемо получилась для череповецкой команды неудачной. Но гости не уступили крупно, а исход дуэли решила одна шайба Дмитрия Яшкина во втором периоде (0:1).

    В следующем матче «Северсталь» преподнесла неприятные сюрпризы динамовцам. Подопечные Андрея Разина разошлись в нападении и настреляли в сетку столичных 5 шайб, разгромив соперников (5:2).

    Вторая игра запомнилась высоким процентом реализации со стороны череповецкого клуба. Всего «стальные» нанесли 24 броска в створ, 20.83% которых влетели в сетку.

    Все прогнозы на КХЛ

    В плей-офф «Северсталь» вышла с шестого места в зачете Западной конференции. В 60 матчах регулярного первенства она набрала 68 очков.

    «Динамо» Москва

    Столичная команда, имея преимущество в первой игре, смогла забросить всего 1 шайбу. Стараниями Яшкина бело-голубые затащили встречу (1:0).

    Поведя в серии, «Динамо» не ожидало ответки от «Северстали» во втором поединке. Москвичи ничего не смогли поделать со скоростной игрой гостей, поэтому получили в свои ворота полную пачку (2:5).

    Как и в первом матче, у команды Владимира Крикунова было преимущество по броскам в створ (33), только реализация 6.06% ни к чему существенному не привела.

    Сезон в «регулярке» столичный коллектив закончил на третьем месте в зачете Западной конференции. В 60 матчах московское «Динамо» заработало 84 очка.

    Прогноз

    На победу «Северстали» в третьем плей-офф поединке букмекеры дают коэффициент 3.42, на ничью — 4.32, а на победу «Динамо» Москва — 1.94.

    100$ПолучитьБонус для новых игроковvulkan 100ЗабратьБонус на пополнениеmelbet

    В каждой следующей встрече с череповецким клубом столичная команда будет считаться фаворитом. Но коллектив Разина уже доказал, что сливаться просто так он не станет.

    У себя дома «стальные» достойно встретят гостей из Москвы, вколотив им минимум 2 шайбы. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Северстали» больше 2 с коэффициентом 1.76.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.68
  • Прогноз на матч ЦСКА — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.69
  • Прогноз на матч Локомотив — Йокерит
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.76
  • Прогноз на матч Ак Барс — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.79
  • Прогноз на матч Флора — Пайде
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.82
  • Экспресс дня 5 марта
  • Сегодня в 22:00
    •  2.62
  • Прогноз на матч Шальке — Майнц
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Валенсия — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Эспаньол — Овьедо
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Спортинг — Санта-Клара
  • Футбол
  • Сегодня в 23:45
    •  1.89
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес — Сент-Луис
  • Хоккей
  • Завтра в 05:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Сан-Хосе — Вегас
  • Хоккей
  • Завтра в 06:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Енисей — Факел
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Барыс — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Завтра в 14:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч ЦСКА — Ахмат
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Елизавета Туктамышева
  • Туктамышева снова на ЧМ, слезы Косторной и сенсация Семененко
    • 18:35 01/03/2021     Рафаэль Варан
  • Трансферный дайджест. 23 февраля — 1 марта
    • 21:41 01/03/2021     Фрагмент матча
  • Вечер курьезных голов. «Зенит» сделал неприятный подарок Семаку
    • 21:06 27/02/2021
    Прогноз и ставка на матч «Северсталь» — «Динамо» Москва 06.03.2021 в 17:00. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 1.76.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры