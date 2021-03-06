В третьем матче 1/4 финала «Запада» «Северсталь» будет принимать «Динамо» Москва. Матч пройдет в «Ледовом дворце» 6 марта. Начало встречи — в 17:00 мск. «Северсталь» — «Динамо» Москва: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Северсталь»

Стартовая встреча в 1/4 финала «Запада» ожидаемо получилась для череповецкой команды неудачной. Но гости не уступили крупно, а исход дуэли решила одна шайба Дмитрия Яшкина во втором периоде (0:1).

В следующем матче «Северсталь» преподнесла неприятные сюрпризы динамовцам. Подопечные Андрея Разина разошлись в нападении и настреляли в сетку столичных 5 шайб, разгромив соперников (5:2).

Вторая игра запомнилась высоким процентом реализации со стороны череповецкого клуба. Всего «стальные» нанесли 24 броска в створ, 20.83% которых влетели в сетку.

Все прогнозы на КХЛ

В плей-офф «Северсталь» вышла с шестого места в зачете Западной конференции. В 60 матчах регулярного первенства она набрала 68 очков.

«Динамо» Москва

Столичная команда, имея преимущество в первой игре, смогла забросить всего 1 шайбу. Стараниями Яшкина бело-голубые затащили встречу (1:0).

Поведя в серии, «Динамо» не ожидало ответки от «Северстали» во втором поединке. Москвичи ничего не смогли поделать со скоростной игрой гостей, поэтому получили в свои ворота полную пачку (2:5).

Как и в первом матче, у команды Владимира Крикунова было преимущество по броскам в створ (33), только реализация 6.06% ни к чему существенному не привела.

Сезон в «регулярке» столичный коллектив закончил на третьем месте в зачете Западной конференции. В 60 матчах московское «Динамо» заработало 84 очка.

Прогноз

На победу «Северстали» в третьем плей-офф поединке букмекеры дают коэффициент 3.42, на ничью — 4.32, а на победу «Динамо» Москва — 1.94.

В каждой следующей встрече с череповецким клубом столичная команда будет считаться фаворитом. Но коллектив Разина уже доказал, что сливаться просто так он не станет.

У себя дома «стальные» достойно встретят гостей из Москвы, вколотив им минимум 2 шайбы. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Северстали» больше 2 с коэффициентом 1.76.