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    Встреча в Минске раскроется с первых минут

    «Динамо» Минск — СКА. Прогноз и ставка (к. 2.03) на хоккейный матч плей-офф КХЛ 6 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Динамо» Минск — СКА
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    Мальте Стремвалль
    В третьем матче 1/4 финала «Запада» «Динамо» Минск будет принимать СКА. Матч пройдет на «Минск-Арене» 6 марта. Начало встречи — в 17:10 мск. «Динамо» Минск — СКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 06 Марта 2021 года
    Динамо Минск
  • Минск
    •  Динамо Минск 17:10 СКА СКА
  • Санкт-Петербург
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    Коэффициенты на матч
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    «Динамо» Минск

    В дебютной встрече в Питере гости из Белоруссии играли неплохо и даже лидировали в первом периоде. Но «армейцы» переломили ход матча и совершили камбэк, победив в итоге уверенно (4:2).

    Во второй игре «Динамо» Минск тоже не хотело сдаваться даже после 3:0 к 15-й минуте первого периода. Сократив разрыв к минимуму, «зубры» снова пропустили. А голевая перестрелка в третьей двадцатиминутке не спасла от поражения (4:6).

    Во втором матче команда Крэйга Вудкрофта тягалась со СКА на равных. За час поединка она успела нанести 31 удар в створ, реализовав 12.9% моментов. В защите белорусы справились с 84.85% угроз со стороны питерцев.

    Все прогнозы на КХЛ

    Регулярный чемпионат «Динамо» Минск смогло завершить на седьмой позиции в рейтинге Западной конференции. В 60 матчах динамовцы набрали 67 баллов.

    СКА

    В обоих поединках в родных стенах хозяева считались фаворитами. Свой статус они подтверждали, только каждый раз сталкивались с серьезным давлением дерзких гостей.

    В первом матче СКА пришлось выгрызать волевую победу, чего питерцы в итоге добились (4:2), а во второй дуэли «армейцы» сделали все, чтобы не позволить «Динамо» Минск отыграться (6:4).

    В последнем их поединке СКА 34 раза пробил в створ. В голы конвертировались 17.85% ударов. В обороне хозяева также поработали неплохо, отразив 87.1% бросков.

    В регулярном первенстве питерцы набрали 82 балла в 60 матчах. Сезон коллектив Валерия Брагина закончил на второй позиции в таблице Западной конференции.

    Прогноз

    На победу «Динамо» Минск в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.28, на ничью — 4.32, а на победу СКА — 1.99.

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    Ребята из Минска смазали концовку «регулярки» и опустились на седьмую строчку. Поэтому их не считали серьезной преградой для СКА.

    Но в двух предыдущих встречах «зубры» навязали жесткую борьбу питерцам. Только в серии все равно лидируют «армейцы». Сдаваться коллектив Вудкрофта не будет и устроит результативную зарубу в домашнем матче. Наши прогноз и ставка — тотал первого периода больше 1.5 за 2.03.

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