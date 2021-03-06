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    Все новости спорта

    Преимущество «Авангарда» в серии будет увеличиваться?

    «Автомобилист» — «Авангард». Прогноз и ставка (к. 2.05) на хоккейный матч плей-офф КХЛ 6 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Автомобилист» — «Авангард»
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    Сергей Толчинский
    В третьем матче 1/4 финала «Востока» «Автомобилист» будет принимать «Авангард». Матч пройдет на «Уралец-Арене» 6 марта. Начало встречи — в 14:30 мск. «Автомобилист» — «Авангард»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Автомобилист»

    Дебютную встречу в рамках 1/4 финала «Востока» «Автомобилист» сдал без шансов на успех. Команда пыталась навязать борьбу омичам, но была разгромлена всухую (3:0).

    Вторая игра получилась совсем другой. Екатеринбуржцы бились с «Авангардом» за победу и пару раз вели в счете. Однако шайбы хозяев в третьей двадцатиминутке и отмененный гол Голышева снова оставили гостей ни с чем (3:4).

    Во втором поединке «Автомобилист» нанес 26 бросков в створ ворот, реализовав 11.54% из них. У своей рамки команда справилась с 84.62% угроз соперников.

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    Регулярный чемпионат коллектив Билла Питерса закончил на восьмой позиции в турнирной таблице Восточной конференции. В 60 играх она набрала 68 баллов.

    «Авангард»

    Омская команда первый поединок затащила уверенно. Она имела превосходство по ударам в створ, а в защите смогла отыграть без ошибок. Благодаря этому «ястребы» победили (3:0).

    Во второй встрече хозяева на арене «Балашиха» начали испытывать проблемы. Пару раз «Авангарду» пришлось спасать положение, но ему это удалось. Омичи победили (4:3) и повели в серии увереннее — 2:0.

    В этом поединке соперники пробили в створ ворот по 26 раз. «Авангард» сумел реализовать 15.38% моментов, а отразили хозяева 88.46% выстрелов «Автомобилиста».

    В регулярном чемпионате «Авангард» оказался вторым в Восточной конференции. В 60 матчах подопечные Боба Хартли заработали 84 очка.

    Прогноз

    На победу «Автомобилиста» в предстоящем матче букмекеры дают коэффициент 2.69, на ничью — 4.04, а на победу «Авангарда» — 2.36.

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    В отличие от провального первого поединка, екатеринбуржцы устроили реальный замес во второй игре, но упустили преимущество в счете.

    В обоих матчах омский клуб был сильнее характером и забил в тех встречах 3+ гола. Возможно, в третьей дуэли серии гости не победят, но обязательно забросят несколько шайб. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Автомобилиста» больше 2.5 с коэффициентом 2.05.

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