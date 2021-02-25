В матче регулярного сезона КХЛ «Локомотив» будет принимать ЦСКА. Матч пройдет на «Арене-2000» 25 февраля. Начало встречи — в 19:00 мск. «Локомотив» — ЦСКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Локомотив»

Ярославская команда провела уже 58 поединков, в ходе которых она набрала 80 очков и заняла четвертое место в зачете Западной конференции.

Февраль начался для «Локомотива» с трех выездных матчей. В первой встрече «железнодорожники» в Череповце не справились с «Северсталью» (2:4).

Затем коллектив Андрея Скабелки отправился в Питер, где в «Ледовом дворце» он зарубился со СКА. Напряженный поединок дошел до овертайма, в котором гости и сдались (2:3).

Все прогнозы на КХЛ

После паузы на Евротур «Локомотив» взял реванш у «Северстали» (3:2). В трех домашних поединках ярославцы разгромили «Динамо» Рига (5:1), с минимальным преимуществом разобрались со СКА (2:1) и снесли «Торпедо» (4:1).

ЦСКА

Ребята из столицы также провели 58 матчей регулярного сезона. Заработав 87 баллов, команда закончит выступления в качестве лидера Западной конференции.

С 29 января по 16 февраля ЦСКА никому не проиграл в течение 5 поединков кряду. А началась данная серия с гостевой победы над «Динамо» Минск (4:2).

Далее «армейцы» взяли верх над «Динамо» Рига в овертайме (4:3), всухую обыграли «Сочи» (2:0), вырвали победу над «Трактором» по буллитам (2:2, 3:2) и хлопнули «Витязь» (3:1).

Два недавних матча у себя дома команда Игоря Никитина сдала. Сперва ЦСКА уступил «Трактору» (1:2), а затем столичный клуб был разгромлен «Динамо» Рига (4:1). В последней битве москвичи обыграли «Северсталь» (3:0).

Прогноз

На победу «Локомотива» в этой игре букмекеры дают коэффициент 2.65, на ничью — 3.96, а на победу ЦСКА — 2.33.

В двух недавних поединках их трех московская команда позволила себе расслабиться, в то время как «Локо» выиграл три встречи кряду.

В очном противостоянии хозяева, идущие без осечек, могут зацепиться за очки, но напрягаться соперники лишний раз не станут. Наши прогноз и ставка — «Локомотив» не проиграет и тотал меньше 5.5 с коэффициентом 2.41.