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    Чем завершится для «Локомотива» его домашняя игра?

    «Локомотив» — СКА. Прогноз и ставка (к. 1.90) на хоккейный матч КХЛ 20 февраля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Локомотив» — СКА
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    Атте Охтамаа
    В матче регулярного сезона КХЛ «Локомотив» будет принимать СКА. Матч пройдет на «Арене-2000» 20 февраля. Начало встречи — в 19:30 мск. «Локомотив» — СКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 20 Февраля 2021 года
    Локомотив
  • Ярославль
    •  Локомотив 19:30 СКА СКА
  • Санкт-Петербург
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    Коэффициенты на матч
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    «Локомотив»

    Ярославский коллектив провел в регулярном чемпионате 56 встреч, в ходе которых ему удалось заработать 76 очков и занять четвертое место в Западной конференции.

    Во второй половине января «Локомотиву» удалось выдать серию из четырех матчей без поражений, которая началась с победы над «Ак Барсом» по буллитам (3:3, 2:1).

    Позже «железнодорожники» хлопнули «Сочи» (5:1), «Куньлунь» (3:2) и «Авангард» в овертайме (3:2). Но затем коллектив Андрея Скабелки уступил «Авангарду» (2:4) и «Северстали» (2:4).

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    Далее было поражение от СКА в дополнительное время (2:3). А в паре недавних встреч «Локомотив» одержал верх над «Северсталью» (3:2) и «Динамо» Рига (5:1).

    СКА

    Команда из Санкт-Петербурга в своих 56 матчах регулярного первенства также заработала 76 баллов. В зачете Западной конференции она занимает вторую позицию.

    В четырех заключительных встречах января СКА победил. «Армейцы» вытащили игры в основное время. Они взяли верх над «Автомобилистом» (3:1), «Витязем» (3:1), «Северсталью» (4:1) и «Спартаком» (5:0).

    Подпортило статистику питерцам московское «Динамо», которому коллектив Валерия Брагина уступил 1 февраля (0:2). Но позже была победа над «Локомотивом» в овертайме (3:2).

    В двух следующих матчах в «Ледовом дворце» СКА хлопнул «Йокерит» (3:2) и «Спартак» (3:1). А 18 числа «армейцы» снова оказались слабее «Динамо» Москва (1:3).

    Прогноз

    На победу «Локомотива» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.54, на ничью — 4.14, а на победу СКА — 2.51.

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    В Ярославле в очной битве столкнутся два равных клуба, которые в паре личных встреч в текущем сезоне не забивали суммарно больше 5 шайб.

    Немотивированные соперники могут сыграть расслабленно и в предстоящем поединке. Наши прогноз и ставка — «Локомотив» не проиграет и тотал меньше 6.5 за 1.90.

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