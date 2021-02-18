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    Помешает ли «Магнитка» планам «Витязя»?

    «Витязь» — «Металлург» Мг. Прогноз и ставка (к. 1.62) на хоккейный матч КХЛ 18 февраля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Витязь» — «Металлург» Мг
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    Игорь Швырев
    В матче регулярного сезона КХЛ «Витязь» будет принимать «Металлург» Мг. Матч пройдет на арене «Витязь» 18 февраля. Начало встречи — в 19:30 мск. «Витязь» — «Металлург» Мг: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Витязь»

    В 55 матчах регулярного сезона подольский клуб завоевал 56 очков. В Западной конференции он находится на восьмом месте и пока опережает «Спартак» в таблице.

    У себя дома «Витязь» выиграл два последних матча. Одна из недавних встреч в Подольске состоялась 25 января. В тот день «богатыри» легко справились с «Куньлунем» (3:0).

    Пару следующих поединков «витязи» провели в разъездах. На чужих аренах команда Михаила Кравеца потерпела поражения от «Динамо» Минск (4:5) и «Торпедо» (3:6).

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    Вернувшись домой, «богатыри» хлопнули «Динамо» Минск (3:1). А в последних гостевых матчах «Витязь» одержал верх над «Куньлунем» (5:4) и влетел ЦСКА (1:3).

    «Металлург» Мг

    Магнитогорская команда провела 56 поединков в «регулярке» и заработала 76 очков. В зачете Восточной конференции она замыкает тройку лидеров.

    С 11 января по 7 февраля «Металлург» Мг выстрелил крутой серией из 10 побед в основное время. В гостях «лисы» хлопнули «Динамо» Минск (4:2), после чего дома они обыграли «Салават Юлаев» (3:2), «Локомотив» (4:1) и «Динамо» Рига (5:3).

    В других январских встречах коллектив Ильи Воробьева победил «Автомобилист» (5:3), «Спартак» (3:1) и «Йокерит» (5:1). А в феврале «Магнитка» хлопнула «Барыс» (3:1; 3:2) и «Ак Барс» (3:0).

    Обломалась серия «Металлурга» Мг несколько дней назад, когда дома «сталевары» проиграли «Йокериту» (2:5). А в последнем матче «Магнитка» уступила «Трактору» в овертайме (3:4).

    Прогноз

    На победу «Витязя» в предстоящем матче букмекеры дают коэффициент 2.97, на ничью — 4.10, а на победу «Металлурга» Мг — 2.10.

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    Проведя внушительный победный отрезок в «регулярке», коллектив Воробьева немного сбавил обороты в последних поединках. Но турнирная ситуация позволяет «Магнитке» потратить очки.

    В дуэли с «Витязем», который до последнего вынужден биться за плей-офф, гости могут добыть положительный результат на классе, учитывая все проблемы «богатырей» в играх с сильными соперниками. Наши прогноз и ставка — победа «Металлурга» Мг в матче за 1.62.

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