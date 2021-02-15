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    «Ак Барс» будет напрягаться в Латвии?

    «Динамо» Рига — «Ак Барс». Прогноз и ставка (к. 1.96) на хоккейный матч КХЛ 15 февраля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Динамо» Рига — «Ак Барс»
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    Роман Рукавишников
    В матче регулярного сезона КХЛ «Динамо» Рига будет принимать «Ак Барс». Матч пройдет на «Арене Рига» 15 февраля. Начало встречи — в 20:30 мск. «Динамо» Рига — «Ак Барс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 15 Февраля 2021 года
    Динамо Рига
  • Рига
    •  Динамо Рига 20:30 Ак Барс Ак Барс
  • Казань
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 7.00
  • X
  • 5.40
  • 2
  • 1.38
  • Ставка!
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    «Динамо» Рига

    Латвийская команда провела в регулярном сезоне 54 матча и заработала всего 25 очков. В таблице Западной конференции она безнадежно закончит выступления на самом дне.

    А последняя победа в «регулярке» была добыта рижским «Динамо» как раз в дуэли с «Ак Барсом» 19 января. На «Татнефть-Арене» гости взяли верх в овертайме (5:4).

    В следующих восьми поединках команда Петериса Скудры в привычном ключе теряла баллы. В основное время латвийцы проиграли «Магнитке» (3:5), «Динамо» Москва (2:5), «Авангарду» (1:2) и «Северстали» (2:3).

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    После этих неудач «Динамо» Рига влетело ЦСКА в дополнительное время (3:4), а позже команда уступила «Салавату Юлаеву» в серии буллитов (4:4, 0:1). В паре последних встреч динамовцы были слабее «Спартака» (1:2) и «Авангарда» (1:5).

    «Ак Барс»

    Казанский клуб уже давно оформил путевку в плей-офф. Сейчас он имеет 84 очка, добытых в 54 матчах. «Регулярку» команда может закончить в статусе лидера «Востока».

    После той самой потери баллов в игре с «Динамо» Рига в овертайме (4:5) «Ак Барс» в следующем поединке уступил «Локомотиву» в серии буллитов (3:3, 1:2).

    Но в четырех других встречах зеленые победили. Сперва в Екатеринбурге «коты» хлопнули «Автомобилист» (3:1), после чего дома они разобрались с «Куньлунем» (3:1).

    В паре следующих матчей команда Дмитрия Квартальнова, будучи в гостях, победила «Трактор» (3:2) и еще раз «Автомобилист» (3:2). В последней игре «Ак Барс» оказался слабее «Металлурга» Мг (0:3).

    Прогноз

    Победа «Динамо» Рига в этой встрече оценивается в 6.35, на ничью букмекеры дают коэффициент 5.60, а на победу «Ак Барса» — 1.39.

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    Несмотря на лидерство в конференции, казанский клуб и без особой настойчивости может обыграть худший коллектив «Запада».

    Возможно, команда Квартальнова захочет и вовсе взять реванш за их поражение в родных стенах. Наши прогноз и ставка — «Ак Барс» победит в первом периоде с коэффициентом 1.96.

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