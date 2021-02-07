В матче регулярного сезона КХЛ СКА будет принимать «Йокерит». Матч пройдет в «Ледовом дворце» 7 февраля. Начало встречи — в 17:30 мск. СКА — «Йокерит»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

СКА

В 53 играх регулярного сезона коллектив из Санкт-Петербурга заработал 72 очка. В зачете Западной конференции он занимает второе место.

В последних шести поединках СКА проиграл только раз, а с 19 по 30 января «армейцы» выдали отрезок из четырех побед кряду в основное время.

Сперва на чужих аренах команда Валерия Брагина одержала верх над «Автомобилистом» (3:1) и «Витязем» (3:1), после чего в «Ледовом дворце» питерцы разгромили «Сочи» (4:1).

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В своем следующем матче СКА разнес «Спартак» (5:0). Но позже коллектив Брагина всухую влетел «Динамо» Москва (0:2). В недавней игре питерцы разобрались с «Локомотивом» в овертайме (3:2).

«Йокерит»

Финский клуб из города Хельсинки провел в «регулярке» 51 матч, в ходе которого заработал 61 очко. Но место в плей-офф «джокеры» пока не обеспечили.

Трудности с досрочным выходом в следующий раунд связаны с нестабильной игрой. В последних шести встречах «Йокерит» трижды проиграл и столько же поединков затащил в свою пользу.

На «Хартвалл Арене» подопечные Лаури Марьямяки были крупно обыграны «Авангардом» (2:5), после чего «шуты» хлопнули «Сочи» (3:2) и «Торпедо» (4:1).

Затем «Йокерит» потерпел два поражения. Финский клуб был разгромлен «Металлургом» Мг (1:5) и «Динамо» Москва (1:5). А в недавней игре «джокеры» одолели «Куньлунь» (2:1).

Прогноз

На победу СКА букмекеры дают коэффициент 1.85, на ничью — 4.36, а на победу «Йокерита» — 3.90.

С невразумительной игрой «Йокериту» будет трудно противостоять питерцам на их льду. Однако «шуты», несмотря на результаты, стараются забивать много, поэтому их поединки часто выходят яркими.

В дуэли со СКА заброшенных шайб также должно быть достаточно. Наши прогноз и ставка — тотал больше 4.5 с коэффициентом 1.77.