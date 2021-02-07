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    СКА — «Йокерит». Прогноз и ставка (к. 1.77) на хоккейный матч КХЛ 7 февраля 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на СКА Прогнозы на Йокерит
    СКА — «Йокерит»: прогноз и ставка
    Мальте Стрёмвалль
    В матче регулярного сезона КХЛ СКА будет принимать «Йокерит». Матч пройдет в «Ледовом дворце» 7 февраля. Начало встречи — в 17:30 мск. СКА — «Йокерит»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 07 Февраля 2021 года
    СКА
  • Санкт-Петербург
    •  СКА 17:30 Йокерит Йокерит
  • Хельсинки
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.85
  • X
  • 4.25
  • 2
  • 3.60
  • Ставка!
    •

    СКА

    В 53 играх регулярного сезона коллектив из Санкт-Петербурга заработал 72 очка. В зачете Западной конференции он занимает второе место.

    В последних шести поединках СКА проиграл только раз, а с 19 по 30 января «армейцы» выдали отрезок из четырех побед кряду в основное время.

    Сперва на чужих аренах команда Валерия Брагина одержала верх над «Автомобилистом» (3:1) и «Витязем» (3:1), после чего в «Ледовом дворце» питерцы разгромили «Сочи» (4:1).

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    В своем следующем матче СКА разнес «Спартак» (5:0). Но позже коллектив Брагина всухую влетел «Динамо» Москва (0:2). В недавней игре питерцы разобрались с «Локомотивом» в овертайме (3:2).

    «Йокерит»

    Финский клуб из города Хельсинки провел в «регулярке» 51 матч, в ходе которого заработал 61 очко. Но место в плей-офф «джокеры» пока не обеспечили.

    Трудности с досрочным выходом в следующий раунд связаны с нестабильной игрой. В последних шести встречах «Йокерит» трижды проиграл и столько же поединков затащил в свою пользу.

    На «Хартвалл Арене» подопечные Лаури Марьямяки были крупно обыграны «Авангардом» (2:5), после чего «шуты» хлопнули «Сочи» (3:2) и «Торпедо» (4:1).

    Затем «Йокерит» потерпел два поражения. Финский клуб был разгромлен «Металлургом» Мг (1:5) и «Динамо» Москва (1:5). А в недавней игре «джокеры» одолели «Куньлунь» (2:1).

    Прогноз

    На победу СКА букмекеры дают коэффициент 1.85, на ничью — 4.36, а на победу «Йокерита» — 3.90.

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    С невразумительной игрой «Йокериту» будет трудно противостоять питерцам на их льду. Однако «шуты», несмотря на результаты, стараются забивать много, поэтому их поединки часто выходят яркими.

    В дуэли со СКА заброшенных шайб также должно быть достаточно. Наши прогноз и ставка — тотал больше 4.5 с коэффициентом 1.77.

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