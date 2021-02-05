«Сочи»
Команда из Краснодарского края в 53 матчах сезона смогла набрать 36 очков, из-за чего на «Западе» она давно застряла на десятом месте.
Однако ближе к концу января «Сочи» порадовал болельщиков нечастой победой. В тот день «леопарды» в родных стенах разгромили «Сибирь» (3:0).
А в следующих трех поединках подопечные Евгения Ставровского снова остались без очков. Уступили сочинцы «Локомотиву» (1:5), «Йокериту» (2:3) и «Динамо» Москва (0:4).
В своем последнем матче «Сочи» сразился с «Нефтехимиком» в Нижнекамске. Гостевая игра с одним из аутсайдеров «Востока» оказалась для «леопардов» удачной (4:1).
ЦСКА
Московский коллектив с уверенностью возглавляет турнирную таблицу Западной конференции. В 52 играх «регулярки» он заработал 79 очков.
Недавно ЦСКА провел четыре встречи кряду у себя дома. В трех таких матчах «кони» победили. Их соперниками были: СКА (3:1), «Спартак» (2:1) и «Амур» (3:2).
А вот в поединке с «Йокеритом» команда Игоря Никитина оказалась слабее (1:3). После битвы с финнами «армейцы» уступили и «Динамо» Москва (1:4).
В следующем матче ЦСКА добыл волевую победу над «Динамо» Минск (4:2), а позже он обыграл «Динамо» Рига в дополнительное время (4:3).
Прогноз и ставка
На победу «Сочи» в предстоящем матче букмекеры предлагают поставить за 6.95, на ничью — за 5.65, а на победу ЦСКА — за 1.36.
«Сочи» продолжает проигрывать практически всем подряд и лишь изредка показывает неплохие результаты в противостояниях с другими командами из нижней части таблиц.
Для «армейцев» коллектив Евгения Ставровского не несет в себе никакой угрозы. Наши прогноз и ставка — победа ЦСКА с форой -1.5 за 1.63.