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    ЦСКА добудет крупную победу над «Сочи»?

    «Сочи» — ЦСКА. Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч КХЛ 5 февраля 2021 года

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    «Сочи» — ЦСКА: прогноз и ставка
    Максим Мамин
    В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Сочи» будет принимать ЦСКА. Матч пройдет в ледовом дворце «Большой» 5 февраля. Начало встречи — в 19:30 мск. «Сочи» — ЦСКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 05 Февраля 2021 года
    Сочи
  • Сочи
    •  Сочи 19:30 ЦСКА ЦСКА
  • Москва
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 7.20
  • X
  • 5.80
  • 2
  • 1.35
  • Ставка!
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    «Сочи»

    Команда из Краснодарского края в 53 матчах сезона смогла набрать 36 очков, из-за чего на «Западе» она давно застряла на десятом месте.

    Однако ближе к концу января «Сочи» порадовал болельщиков нечастой победой. В тот день «леопарды» в родных стенах разгромили «Сибирь» (3:0).

    А в следующих трех поединках подопечные Евгения Ставровского снова остались без очков. Уступили сочинцы «Локомотиву» (1:5), «Йокериту» (2:3) и «Динамо» Москва (0:4).

    Все прогнозы на хоккей

    В своем последнем матче «Сочи» сразился с «Нефтехимиком» в Нижнекамске. Гостевая игра с одним из аутсайдеров «Востока» оказалась для «леопардов» удачной (4:1).

    ЦСКА

    Московский коллектив с уверенностью возглавляет турнирную таблицу Западной конференции. В 52 играх «регулярки» он заработал 79 очков.

    Недавно ЦСКА провел четыре встречи кряду у себя дома. В трех таких матчах «кони» победили. Их соперниками были: СКА (3:1), «Спартак» (2:1) и «Амур» (3:2).

    А вот в поединке с «Йокеритом» команда Игоря Никитина оказалась слабее (1:3). После битвы с финнами «армейцы» уступили и «Динамо» Москва (1:4).

    В следующем матче ЦСКА добыл волевую победу над «Динамо» Минск (4:2), а позже он обыграл «Динамо» Рига в дополнительное время (4:3).

    Прогноз и ставка

    На победу «Сочи» в предстоящем матче букмекеры предлагают поставить за 6.95, на ничью — за 5.65, а на победу ЦСКА — за 1.36.

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    «Сочи» продолжает проигрывать практически всем подряд и лишь изредка показывает неплохие результаты в противостояниях с другими командами из нижней части таблиц.

    Для «армейцев» коллектив Евгения Ставровского не несет в себе никакой угрозы. Наши прогноз и ставка — победа ЦСКА с форой -1.5 за 1.63.

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