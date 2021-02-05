В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Сочи» будет принимать ЦСКА. Матч пройдет в ледовом дворце «Большой» 5 февраля. Начало встречи — в 19:30 мск. «Сочи» — ЦСКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сочи»

Команда из Краснодарского края в 53 матчах сезона смогла набрать 36 очков, из-за чего на «Западе» она давно застряла на десятом месте.

Однако ближе к концу января «Сочи» порадовал болельщиков нечастой победой. В тот день «леопарды» в родных стенах разгромили «Сибирь» (3:0).

А в следующих трех поединках подопечные Евгения Ставровского снова остались без очков. Уступили сочинцы «Локомотиву» (1:5), «Йокериту» (2:3) и «Динамо» Москва (0:4).

Все прогнозы на хоккей

В своем последнем матче «Сочи» сразился с «Нефтехимиком» в Нижнекамске. Гостевая игра с одним из аутсайдеров «Востока» оказалась для «леопардов» удачной (4:1).

ЦСКА

Московский коллектив с уверенностью возглавляет турнирную таблицу Западной конференции. В 52 играх «регулярки» он заработал 79 очков.

Недавно ЦСКА провел четыре встречи кряду у себя дома. В трех таких матчах «кони» победили. Их соперниками были: СКА (3:1), «Спартак» (2:1) и «Амур» (3:2).

А вот в поединке с «Йокеритом» команда Игоря Никитина оказалась слабее (1:3). После битвы с финнами «армейцы» уступили и «Динамо» Москва (1:4).

В следующем матче ЦСКА добыл волевую победу над «Динамо» Минск (4:2), а позже он обыграл «Динамо» Рига в дополнительное время (4:3).

Прогноз и ставка

На победу «Сочи» в предстоящем матче букмекеры предлагают поставить за 6.95, на ничью — за 5.65, а на победу ЦСКА — за 1.36.

«Сочи» продолжает проигрывать практически всем подряд и лишь изредка показывает неплохие результаты в противостояниях с другими командами из нижней части таблиц.

Для «армейцев» коллектив Евгения Ставровского не несет в себе никакой угрозы. Наши прогноз и ставка — победа ЦСКА с форой -1.5 за 1.63.