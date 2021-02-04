В матче регулярного сезона НХЛ «Филадельфия» будет принимать «Бостон». Матч пройдет в «Веллс Фарго Центре» 4 февраля. Начало встречи — в 04:00 мск. «Филадельфия» — «Бостон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Филадельфия»

Команда из Филадельфии возглавила турнирную таблицу Восточного дивизиона. В десяти матчах «регулярки» она заработала 15 баллов.

С «Бостоном» «Филадельфия» в текущем сезоне уже пересеклась дважды. На выезде «летчики» проиграли по буллитам (4:4, 0:1) и в основное время (1:6).

После тех матчей «Филадельфия» провела еще четыре встречи, в которых она только побеждала. Сперва команда Алена Виньо дважды обыграла «Нью-Джерси» (5:3; 3:1).

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Затем «Флайерз» сошлись в противостоянии с «Айлендерс». Оба поединка в «Веллс Фарго Центре» дошли до дополнительного времени, где «Филадельфия» взяла верх (3:2; 4:3).

«Бостон»

Бостонский клуб провел девять матчей в текущем сезоне НХЛ, заработав в них 14 очков. В турнирной таблице Центрального дивизиона он занимает третье место.

С 22 по 29 января «Бостон» добыл четыре победы кряду. Все началось как раз с двух встреч с «Филадельфией», которые «Бис» затащили по буллитам (4:4, 1:0) и в ходе часа игры (6:1).

Затем команда Брюса Кэссиди победила «Питтсбург» в овертайме (3:2) и в основное время (4:1). А прервалась серия без поражений в матче с «Вашингтоном», которая закончилась добавочным периодом (3:4).

В первой февральской игре «Бостон» снова встретился с «Вашингтоном». В гостях подопечные Кэссиди смогли взять реванш (5:3).

Прогноз и ставка

Победа «Филадельфии» в предстоящем матче оценивается в 2.76, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.52, а на победу «Бостона» — 2.26.

Обе команды сейчас хороши. Они много забивают и идут в верхней части таблицы Восточного дивизиона. Однако «Филадельфия» не очень надежно действует в обороне. «Летчики» успели пропустить 31 гол в 10 играх.

Невнимательной защитой разумно воспользуется коллектив Кэссиди. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Бостона» больше 2.5 с коэффициентом 1.61.