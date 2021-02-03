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    Продлит ли «Каролина» свою победную серию?

    «Чикаго» — «Каролина». Прогноз (к. 1.88) и ставки на матч НХЛ 3 февраля 2021 года

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    «Чикаго» — «Каролина»: прогноз и ставка
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    В матче регулярного сезона НХЛ «Чикаго» будет принимать «Каролину». Матч пройдет в «Юнайтед Центре» 3 февраля. Начало встречи — в 04:00 мск. «Чикаго» — «Каролина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 03 Февраля 2021 года Коэффициенты на матч
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  • 3.50
  • X
  • 4.60
  • 2
  • 1.82
  • Ставка!
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    «Чикаго»

    Коллектив из Чикаго провел в регулярном чемпионате десять матчей. В этих встречах он заработал 9 очков и оказался шестым в зачете Центрального дивизиона.

    На старте сезона «Чикаго» потерпел четыре поражения кряду, а первую победу «ястребы» добыли 23 января. В тот вечер они в «Юнайтед Центре» раскатали «Детройт» (4:1).

    Убедительную игру «Би-хокс» продемонстрировали и во втором поединке с «крылышками» (6:2). Но после этого команда Джереми Коллитона вновь начала проигрывать.

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    Дважды «Чикаго» уступил «Нэшвиллу». Сперва он был слабее в овертайме (1:2), а позже — в серии буллитов (1:1, 0:1). Затем «дрозды» влетели «Коламбусу» (1:2), а в последнем матче они взяли у «Блю Джекетс» реванш (3:1).

    «Каролина»

    Команда из города Роли, штат Северная Каролина, сыграла в шести поединках чемпионата и заработала 10 очков. В турнирной таблице Центрального дивизиона она находится на четвертом месте.

    Текущий сезон «Каролина» начала с победы. В гостях она хлопнула «Детройт» (3:0). А затем команда получила ответку от «крылышек» и потерпела пока единственное поражение (2:4).

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    • После матчей с «Детройтом» коллектив Рода Бриндамора обыграл «Нэшвилл» (4:2). А в первой домашней игре «Кейнс» разобрались с «Тампой-Бэй» в овертайме (1:0).

    Затем «Каролина» дважды зарубилась с «Далласом». В первом поединке «ураганы» разгромили техасцев (4:1), а во втором они вырвали победу в серии буллитов (3:3, 2:1).

    Прогноз и ставка

    На победу «Чикаго» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.52, на ничью — 4.74, а на победу «Каролины» — 1.88.

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    В предстоящем матче «Чикаго» не помогут сразу десять хоккеистов. Команда Коллитона и без потерь в составе выступала не очень, а здесь еще и кадровые проблемы.

    С таким соперником «Кейнс», идущие без поражений четыре встречи кряду, должны добивать этот отрезок до пяти. Наши прогноз и ставка — победа «Каролины» с коэффициентом 1.88.

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