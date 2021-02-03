В матче регулярного сезона НХЛ «Чикаго» будет принимать «Каролину». Матч пройдет в «Юнайтед Центре» 3 февраля. Начало встречи — в 04:00 мск. «Чикаго» — «Каролина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Чикаго»

Коллектив из Чикаго провел в регулярном чемпионате десять матчей. В этих встречах он заработал 9 очков и оказался шестым в зачете Центрального дивизиона.

На старте сезона «Чикаго» потерпел четыре поражения кряду, а первую победу «ястребы» добыли 23 января. В тот вечер они в «Юнайтед Центре» раскатали «Детройт» (4:1).

Убедительную игру «Би-хокс» продемонстрировали и во втором поединке с «крылышками» (6:2). Но после этого команда Джереми Коллитона вновь начала проигрывать.

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Дважды «Чикаго» уступил «Нэшвиллу». Сперва он был слабее в овертайме (1:2), а позже — в серии буллитов (1:1, 0:1). Затем «дрозды» влетели «Коламбусу» (1:2), а в последнем матче они взяли у «Блю Джекетс» реванш (3:1).

«Каролина»

Команда из города Роли, штат Северная Каролина, сыграла в шести поединках чемпионата и заработала 10 очков. В турнирной таблице Центрального дивизиона она находится на четвертом месте.

Текущий сезон «Каролина» начала с победы. В гостях она хлопнула «Детройт» (3:0). А затем команда получила ответку от «крылышек» и потерпела пока единственное поражение (2:4).

После матчей с «Детройтом» коллектив Рода Бриндамора обыграл «Нэшвилл» (4:2). А в первой домашней игре «Кейнс» разобрались с «Тампой-Бэй» в овертайме (1:0).

Затем «Каролина» дважды зарубилась с «Далласом». В первом поединке «ураганы» разгромили техасцев (4:1), а во втором они вырвали победу в серии буллитов (3:3, 2:1).

Прогноз и ставка

На победу «Чикаго» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.52, на ничью — 4.74, а на победу «Каролины» — 1.88.

В предстоящем матче «Чикаго» не помогут сразу десять хоккеистов. Команда Коллитона и без потерь в составе выступала не очень, а здесь еще и кадровые проблемы.

С таким соперником «Кейнс», идущие без поражений четыре встречи кряду, должны добивать этот отрезок до пяти. Наши прогноз и ставка — победа «Каролины» с коэффициентом 1.88.