В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Витязь» будет принимать «Барыс». Матч пройдет на арене «Витязь» 23 января. Начало встречи — в 17:00 мск. «Витязь» — «Барыс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Витязь»

Подольский клуб сыграл в 48 матчах регулярного сезона. За все эти поединки он получил 49 очков и занял девятое место, отстав от зоны плей-офф на 1 балл.

В последних пяти встречах «Витязь» уступил трижды. Проигрывали «богатыри» клубам из зоны плей-офф, а победила команда из Подольска соперников из нижней части таблицы.

В одном из упомянутых матчей подопечные Михаила Кравеца влетели «Динамо» Москва (1:2), после чего было поражение от «Трактора» (1:2).

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Затем «Витязь» сумел обыграть «Сочи» в дополнительное время и «Сибирь» (3:1). А в своем последнем поединке ребята Михаила Кравеца влетели СКА (1:3).

«Барыс»

Казахстанский клуб в регулярном сезоне получил 55 очков. Эти баллы команда заработала за 46 матчей. В таблице она с солидным отрывом от преследователей занимает восьмое место на «Востоке».

Совсем недавно «Барыс» провел три встречи кряду на своем льду. Однако в двух домашних поединках казахстанцы проиграли. И уступили они крупно.

Сперва подопечные Юрия Михайлиса не сдержали атаки «Ак Барса» (2:4), а в следующем матче «снежные барсы» были разгромлены «Салаватом Юлаевым» (3:6).

Но неудачный отрезок надолго не затянулся. В трех недавних матчах «Барыс» победил. Команда Михайлиса обыграла «Амур» (3:2), «Йокерит» (4:1) и «Динамо» Москва (2:0).

Прогноз и ставка

На победу «Витязя» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.34, на ничью — 3.98, а на победу «Барыса» — 2.63.

Казахстанцы оторвались от ближайших конкурентов за плей-офф на 11 очков, имея при этом несколько игр в запасе. А «Витязь» отстает на «Западе» на 1 балл и ждет осечек «Спартака».

Разумеется, в этом поединке именно хозяева будут более мотивированными, но команда Михайлиса находится в хорошей форме. И ей нет дела до турнирных проблем «Витязя». Наши прогноз и ставка — «Барыс» не проиграет и тотал меньше 6.5 с коэффициентом 2.12.