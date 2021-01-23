«Динамо» Москва
Столичный коллектив сыграл в 48 матчах «регулярки», в ходе которых он насобирал 61 балл. В таблице Западной конференции динамовцы занимают четвертую позицию.
Вот уже пять поединков кряду «Динамо» Москва проводит на своей арене. В трех встречах бело-голубые обыграли соперников.
В первом матче столичный клуб хлопнул «Динамо» Минск (2:0), после чего команда Владимира Крикунова разобралась с «Витязем» (2:1) и «Торпедо» (5:3).
Но в двух недавних поединках на «ВТБ Арене» «Динамо» Москва уступило. Сперва ребята Крикунова не справились с «Сибирью» в серии буллитов (3:3, 2:3), а позже они оказались слабее «Барыса» (0:2).
«Динамо» Рига
Латвийский клуб вышел на лед в этом сезоне 47 раз. За все свои поединки он суммарно получил 23 очка и застрял на дне Западной конференции.
После победы в первой игре 2021-го года над «Динамо» Москва (5:4) команда Петериса Скудры проиграла пять матчей кряду.
В этих встречах «Динамо» Рига крупно влетело «Динамо» Минск (2:6), «Локомотиву» (1:4) и ЦСКА (1:7), после чего были поражения от «Северстали» (2:3) и «Нефтехимика» (2:3).
Позже латвийцы неожиданно обыграли «Ак Барс» в дополнительное время (5:4), а затем клуб из Риги уступил «Металлургу» Мг (3:5).
Прогноз и ставка
На победу «Динамо» Москва в этой игре букмекеры дают коэффициент 1.35, на ничью — 5.80, а на победу «Динамо» Рига — 7.10.
В последней очной встрече московский клуб неожиданно уступил латвийцам (4:5). Однако это была разовая акция и играть «Динамо» Рига лучше не стало.
В грядущем матче никаких сенсаций быть не должно. Наши прогноз и ставка — победа «Динамо» Москва в первом периоде с коэффициентом 1.92.