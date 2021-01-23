В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Динамо» Москва будет принимать «Динамо» Рига. Матч пройдет на «ВТБ Арене» 23 января. Начало встречи — в 17:00 мск. «Динамо» Москва — «Динамо» Рига: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Динамо» Москва

Столичный коллектив сыграл в 48 матчах «регулярки», в ходе которых он насобирал 61 балл. В таблице Западной конференции динамовцы занимают четвертую позицию.

Вот уже пять поединков кряду «Динамо» Москва проводит на своей арене. В трех встречах бело-голубые обыграли соперников.

В первом матче столичный клуб хлопнул «Динамо» Минск (2:0), после чего команда Владимира Крикунова разобралась с «Витязем» (2:1) и «Торпедо» (5:3).

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Но в двух недавних поединках на «ВТБ Арене» «Динамо» Москва уступило. Сперва ребята Крикунова не справились с «Сибирью» в серии буллитов (3:3, 2:3), а позже они оказались слабее «Барыса» (0:2).

«Динамо» Рига

Латвийский клуб вышел на лед в этом сезоне 47 раз. За все свои поединки он суммарно получил 23 очка и застрял на дне Западной конференции.

После победы в первой игре 2021-го года над «Динамо» Москва (5:4) команда Петериса Скудры проиграла пять матчей кряду.

В этих встречах «Динамо» Рига крупно влетело «Динамо» Минск (2:6), «Локомотиву» (1:4) и ЦСКА (1:7), после чего были поражения от «Северстали» (2:3) и «Нефтехимика» (2:3).

Позже латвийцы неожиданно обыграли «Ак Барс» в дополнительное время (5:4), а затем клуб из Риги уступил «Металлургу» Мг (3:5).

Прогноз и ставка

На победу «Динамо» Москва в этой игре букмекеры дают коэффициент 1.35, на ничью — 5.80, а на победу «Динамо» Рига — 7.10.

В последней очной встрече московский клуб неожиданно уступил латвийцам (4:5). Однако это была разовая акция и играть «Динамо» Рига лучше не стало.

В грядущем матче никаких сенсаций быть не должно. Наши прогноз и ставка — победа «Динамо» Москва в первом периоде с коэффициентом 1.92.