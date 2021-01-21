«Ванкувер» — «Монреаль». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч НХЛ 21 января 2021 года

В матче регулярного сезона НХЛ «Ванкувер» будет принимать «Монреаль». Матч пройдет на «Роджерс Арене» 21 января. Начало встречи — в 06:00 мск. «Ванкувер» — «Монреаль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ванкувер»

В четырех матчах регулярного сезона 2020/21 канадский клуб из Ванкувера заработал всего 2 балла. В Северном дивизионе команда находится на последнем месте.

Единственные 2 очка «Ванкувер» получил в дебютной встрече. На арене «Роджерс Плейс» «Накс» сразились с «Эдмонтоном» и одержали победу — 5:3.

Однако уже во второй игре с «Ойлерз» команда Трэвиса Грина уступила крупно — 2:5. В этом матче «Ванкувер» ударил по воротам 40 раз, 5% из которых оказались результативными.

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Затем было противостояние с «Калгари». В обоих матчах с «огоньками» «Ванкувер» проиграл с разницей в три шайбы (0:3; 2:5).

«Монреаль»

Канадский клуб из провинции Квебек провел три встречи в новом сезоне, в ходе которых получил 5 очков. В Северном дивизионе он является вторым.

Регулярный чемпионат стартовал для «Монреаля» с противостояния с «Торонто». На «Скотиабанк Арене» соперники не хотели уступать друг другу, но в итоге «Хабс» проиграли в овертайме (4:5).

После выезда в Торонто коллектив Клода Жюльена дважды сыграл с «Эдмонтоном». Первая встреча запомнилась высоким процентом реализации «Монреаля» — 13.89% (5 бросков из 36) и разгромной победой «трехцветных» (5:1).

Удачно выступила команда Жюльена и во второй битве с «Ойлерз». Здесь «Монреаль» имел больший перевес в атаке, но встречу завершил скромнее (3:1).

Прогноз и ставка

Победа «Ванкувера» в этом матче оценивается в 2.50, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.52, а на победу «Монреаля» — 2.48.

Невзрачные выступления на старте отправили «Накс» на самое дно Северного дивизиона. Но у Трэвиса Грина в обойме молодые хоккеисты, способные давать нормальный результат.

Скорее всего, смазанное начало было исключением, а не правилом, и в дальнейших матчах «Кэнакс» начнут просыпаться. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Ванкувера» больше 2.5 с коэффициентом 1.65.