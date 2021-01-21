ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Арсенал» ни разу не пропустил в пяти последних матчахВозрождение «Арсенала» продолжается: гениальный Смит-Роу и возвращение настоящего Обамеянга Эден АзарТрансферный дайджест. 12-18 января «Атлетик» выиграл Суперкубок ИспанииИсторический успех «Атлетика» на фоне кошмара для Месси
  • 16:55
    • Месси избежал длительной дисквалификации
  • 18:10
    • «Барселона» подаст апелляцию по дисквалификации Месси
  • 16:09
    • «Челси» может уволить Лэмпарда после игры с «Лестером»
  • 15:47
    • «Краснодар» интересуется бомбардиром «Реймса»
  • 15:32
    • Sky Sports: Между Алабой и «Реалом» нет договоренности
    Все новости спорта

    Выберется ли «Ванкувер» из серии без побед?

    «Ванкувер» — «Монреаль». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч НХЛ 21 января 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Ванкувер Кэнакс Прогнозы на Монреаль Канадиенс
    Прогноз и ставки на «Ванкувер» — «Монреаль»
    Нилс Хёгландер
    В матче регулярного сезона НХЛ «Ванкувер» будет принимать «Монреаль». Матч пройдет на «Роджерс Арене» 21 января. Начало встречи — в 06:00 мск. «Ванкувер» — «Монреаль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Хоккей. НХЛ 21 Января 2021 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.50
  • X
  • 4.00
  • 2
  • 2.50
  • Ставка!
    •

    «Ванкувер»

    В четырех матчах регулярного сезона 2020/21 канадский клуб из Ванкувера заработал всего 2 балла. В Северном дивизионе команда находится на последнем месте.

    Единственные 2 очка «Ванкувер» получил в дебютной встрече. На арене «Роджерс Плейс» «Накс» сразились с «Эдмонтоном» и одержали победу — 5:3.

    Однако уже во второй игре с «Ойлерз» команда Трэвиса Грина уступила крупно — 2:5. В этом матче «Ванкувер» ударил по воротам 40 раз, 5% из которых оказались результативными.

    Все прогнозы на НХЛ

    Затем было противостояние с «Калгари». В обоих матчах с «огоньками» «Ванкувер» проиграл с разницей в три шайбы (0:3; 2:5).

    «Монреаль»

    Канадский клуб из провинции Квебек провел три встречи в новом сезоне, в ходе которых получил 5 очков. В Северном дивизионе он является вторым.

    Регулярный чемпионат стартовал для «Монреаля» с противостояния с «Торонто». На «Скотиабанк Арене» соперники не хотели уступать друг другу, но в итоге «Хабс» проиграли в овертайме (4:5).

  • НХЛ. Дебютный гол Романова, два очка Свечникова и очередной шатаут Варламова
  • В НХЛ продолжается регулярный чемпионат. 19 января прошли девять матчей
  • Сегодня

    • После выезда в Торонто коллектив Клода Жюльена дважды сыграл с «Эдмонтоном». Первая встреча запомнилась высоким процентом реализации «Монреаля» — 13.89% (5 бросков из 36) и разгромной победой «трехцветных» (5:1).

    Удачно выступила команда Жюльена и во второй битве с «Ойлерз». Здесь «Монреаль» имел больший перевес в атаке, но встречу завершил скромнее (3:1).

    Прогноз и ставка

    Победа «Ванкувера» в этом матче оценивается в 2.50, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.52, а на победу «Монреаля» — 2.48.

    100$ПолучитьБонус для новых игроковvulkan 25$ЗабратьБонус на пополнениеparimatch

    Невзрачные выступления на старте отправили «Накс» на самое дно Северного дивизиона. Но у Трэвиса Грина в обойме молодые хоккеисты, способные давать нормальный результат.

    Скорее всего, смазанное начало было исключением, а не правилом, и в дальнейших матчах «Кэнакс» начнут просыпаться. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Ванкувера» больше 2.5 с коэффициентом 1.65.

    100USD
  • Сделать ставкуleonbets
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.75
  • Прогноз на матч ЦСКА — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Йокерит — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Боруссия М — Вердер
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Мирандес — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Кадис — Леванте
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Вальядолид — Эльче
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Дерби Каунти — Борнмут
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Вест Бромвич
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.57
  • Прогноз на матч Блэкберн Роверс — Суонси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Байер — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Майнц — Вольфсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Герта — Хоффенхайм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Андерлехт — Шарлеруа
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Шрусбери
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    «Реал» проиграл «Атлетику» в полуфинале Суперкубка Испании
  • Зидан истощил «Реал» и поплатился
    • 19:50 15/01/2021     «Бавария» сенсационно вылетела из Кубка Германии
  • Исторический позор «Баварии»
    • 19:08 14/01/2021     Симеоне ведет «Атлетико» к титулу
  • Тренер, голод и характер. 10 причин, почему «Атлетико» станет чемпионом Испании
    • 06:54 13/01/2021
    «Ванкувер» — «Монреаль» 19.01.2021: прогноз и ставка на матч. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 1.65.
    • Играть Казино, слоты, киберспортБонус новым клиентам
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры