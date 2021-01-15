«Эдмонтон» — «Ванкувер». Прогноз (к. 1.87) и ставки на матч НХЛ 15 января 2021 года

В матче регулярного сезона НХЛ «Эдмонтон» будет принимать «Ванкувер». Матч пройдет на арене «Роджерс Плейс» 15 января. Начало встречи — в 05:00 мск. «Эдмонтон» — «Ванкувер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Эдмонтон»

Команда из Эдмонтона, провинция Альберта, Канада, после первого матча осталась без набранных баллов. Пока условно она последняя в Северном дивизионе.

Первый матч против «Ванкувера» прошел на «Роджерс Плейс» без болельщиков. В этой встрече команда Дэйва Типпетта все время была в роли отыгрывающейся, но спастись ей не удалось. В итоге хозяева уступили (3:5).

За час поединка «Ойлерз» нанесли 31 бросок в створ соперника, реализовав 9.68% созданных моментов, ну а защита и вратарь «нефти» нейтрализовали 85.71% угроз.

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В прошлом сезоне «Эдмонтон» финишировал пятым в Восточной конференции, а в 1/16 финала встретился с «Чикаго», где трижды проиграл и вылетел из Кубка Стэнли на ранней стадии — 1:3.

«Ванкувер»

Клуб из провинции Британская Колумбия, Канада, получил максимум после первого матча. Пока команда возглавила Северный дивизион и ожидает, как сыграют другие соперники.

В дебютном поединке с «Эдмонтон» «Ванкувер» был хорош в атаке. Уже в первой двадцатиминутке «Накс» взяли лидерство. Затем соперник пару раз по ходу матча уравнивал положение, но гости благодаря дублю Брока Босера затащили третий период и победили в матче — 5:3.

В игре против «Ойлерз» ребята Трэвиса Грина нанесли на 4 броска в створ больше, чем соперник (35), 14.29% из которых стали результативными.

В минувшем сезоне «Ванкувер» поучаствовал в плей-офф и дошел до четвертьфинала Кубка Стэнли. Но в напряженной серии из семи матчей «Накс» уступили «Вегасу» — 3:4.

Прогноз и ставка

Победа «Эдмонтона» во второй игре оценивается в 2.35, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.40, а на победу «Ванкувера» — 2.68.

Голевая перестрелка, подарившая восемь заброшенных шайб, должна продолжиться и во втором матче канадских соперников.

Но теперь «Ойлерз» подойдут к поединку с настроем взять реванш за поражение и внимательнее будут следить за нападением «Накс». Наши прогноз и ставка — победа «Эдмонтона» в матче с коэффициентом 1.87.