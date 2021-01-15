«Динамо» Минск — «Автомобилист». Прогноз (к. 1.81) и ставки на матч КХЛ 15 января 2021 года

В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Динамо» Минск будет принимать «Автомобилист». Матч пройдет на «Минск-Арене» 15 января. Начало встречи — в 19:10 мск. «Динамо» Минск — «Автомобилист»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Динамо» Минск

В 44 играх регулярного сезона белорусская команда получила 51 зачетный балл. В турнирной таблице Западной конференции она расположилась на шестой позиции.

В начале этого года «Динамо» Минск провело парочку встреч в родных стенах против тяжеловесов КХЛ. В одном из матчей «зубры» обыграли «Авангард» в овертайме (5:4).

Затем была дуэль со СКА, которую белорусский клуб также вытащил в дополнительное время (4:3). Далее на выезде команда Крэйга Вудкрофта разнесла «Динамо» Рига (2:6).

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Но небольшой победный отрезок был прерван матчем с «Динамо» Москва, в котором гости на «ВТБ Арене» проиграли всухую (0:2). А 11 января клуб из Минска дома влетел «Магнитке» (2:4).

«Автомобилист»

Екатеринбургский клуб сумел вернуться в пятерку лидеров Восточной конференции. После 45 сыгранных матчей команда имеет 55 баллов в резерве.

В начале 2021-го года «Автомобилист» отправился в Уфу, где встретился с «Салаватом Юлаевым». В этой игре гости потерпели поражение в дополнительное время (0:1).

Затем в Москве подопечные Билла Питерса одержали верх над ЦСКА по буллитам (1:1, 1:0). А в паре следующих матчей екатеринбуржцы уступили «Барысу» (2:3) и «Йокериту» (2:3).

Однако уже в ответном поединке с «шутами» «Автомобилист» сумел взять реванш (2:0). В последней игре «Авто» разобралось со «Спартаком» (1:0).

Прогноз и ставка

На победу «Динамо» Минск в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.01, на ничью — 4.14, а на победу «Автомобилиста» — 2.08.

У белорусской команды далеко не лучшая защита. На «Западе» у нее второй худший показатель в обороне среди всех клубов из зоны плей-офф (127 пропущенных).

В каждом из 10 последних матчей в сетку «Динамо» Минск влетало 2+ гола. В шести встречах — минимум трешка. «Авто», которое любит забивать «зубрам», в очередной раз проявит себя у чужих ворот. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Автомобилиста» больше 2.5 за 1.81.