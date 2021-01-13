«Нефтехимик» — «Йокерит». Прогноз (к. 1.77) и ставки на матч КХЛ 13 января 2021 года

В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Нефтехимик» будет принимать «Йокерит». Матч пройдет на арене «Нефтехимик» 13 января. Начало встречи — в 19:00 мск. «Нефтехимик» — «Йокерит»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нефтехимик»

В Восточной конференции команда из Нижнекамска является худшей по набору очков. В таблице она находится на последнем месте с 26 баллами, добытыми в 44 играх.

Совсем недавно «Нефтехимик» сумел провести серию из трех матчей без поражений. Такое достижение нижнекамцам покорилось впервые в текущем сезоне.

Начался этот отрезок 30 декабря, когда в Белоруссии «волки» обыграли «Динамо» Минск (5:4). Затем в январе команда разгромила «Сибирь» (3:0) и победила «Торпедо» по буллитам (0:0, 2:1).

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Но 8 числа удачный отрезок «Нефтехимика» без шансов был растоптан ЦСКА, которому нижнекамцы крупно уступили в Москве (1:6). В другом матче было поражение от «Витязя» (0:3).

«Йокерит»

Команда из Финляндии успела сыграть в 41 матче регулярного первенства. За все это время она накопила 50 очков и заняла шестое место в зачете «Запада».

В этом году «Йокерит» успел провести 5 поединков. В трех встречах клуб из города Хельсинки проиграл. Все началось с поражения от ЦСКА в дополнительное время (4:5).

В следующем матче «шуты» разгромили «Сочи» (5:0). А в первом домашнем поединке 2021-го года подопечные Лаури Марьямяки были разбиты «Спартаком» (1:4).

После неудачного выступления на «Хартвалл Арене» «Йокерит» в Екатеринбурге взял верх над «Автомобилистом» (3:2). А во второй игре с «Авто» «джокеры» уже уступили (0:2).

Прогноз и ставка

На победу «Нефтехимика» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.78, на ничью — 4.44, а на победу «Йокерита» — 1.77.

Пока «Нефтехимик» плавает на дне таблицы «Востока», финский клуб активно сражается за топ-5 в Западной конференции.

Сейчас команда Лаури Марьямяки чередует выигрышные матчи поражениями, но в противостоянии с самым слабым коллективом «Востока» «шуты» все же должны брать очки в основное время. Наши прогноз и ставка — победа «Йокерита» за 1.77.