«Витязь» — «Сочи». Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч КХЛ 8 января 2021 года

«Витязь»
Команда из Подольска в 41 матче регулярного первенства насобирала 41 зачетный балл. В турнирной таблице Западной конференции она находится на девятой строчке.
Четыре встречи из шести последних «Витязь» провел в родных стенах. В трех домашних матчах «богатыри» победили. В паре упомянутых поединков команда обыграла «Авангард» (4:3) и «Йокерит» (2:1).
Далее была гостевая встреча со «Спартаком», в которой подопечные Михаила Кравеца уступили (3:5). Но затем на своем льду «витязи» взяли верх над ЦСКА (2:1).
В последнем домашнем поединке прошлого года «богатыри» крупно проиграли «Динамо» Москва (1:5), а затем в Ярославле «Витязь» был разгромлен «Локомотивом» (1:7).
«Сочи»
Команда из Краснодарского края провела 43 встречи в рамках регулярки. За все это время она набрала 30 баллов и застряла на десятой позиции в Западной конференции.
В гостях последний раз «Сочи» побеждал 21 декабря. В Латвии «леопарды» одержали верх над «Динамо» Рига в дополнительное время (5:6).
С того момента прошло еще шесть поединков. В пяти из них были поражения. Сперва сочинцы крупно проиграли «Торпедо» (1:4), «Локомотиву» (3:6) и СКА (1:4).
А затем в родных стенах подопечные Евгения Ставровского хлопнули «Северсталь» (6:2). В 2021-м году «Сочи» дома не справился с «Торпедо» (2:5) и «Йокеритом» (0:5).
Прогноз и ставка
На победу «Витязя» в предстоящем матче букмекеры дают коэффициент 1.57, на ничью — 4.80, а на победу «Сочи» — 4.76.
Сочинцы в последнее время играют против «Витязя» удачно. В трех очных встречах из пяти «леопарды» побеждали. Ну а если команда проигрывала «Витязю», то только в одном поединке из десяти недавних она уступала в 2 шайбы.
Сейчас «Витязь» далек от идеальной формы, поэтому гости в Подольске могут рассчитывать на успешный исход. Наши прогноз и ставка — победа «Сочи» с форой +1.5 за 1.74. 0