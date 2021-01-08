«Витязь» — «Сочи». Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч КХЛ 8 января 2021 года

В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Витязь» будет принимать «Сочи». Матч пройдет на арене «Витязь» 8 января. Начало встречи — в 17:00 мск. «Витязь» — «Сочи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Витязь»

Команда из Подольска в 41 матче регулярного первенства насобирала 41 зачетный балл. В турнирной таблице Западной конференции она находится на девятой строчке.

Четыре встречи из шести последних «Витязь» провел в родных стенах. В трех домашних матчах «богатыри» победили. В паре упомянутых поединков команда обыграла «Авангард» (4:3) и «Йокерит» (2:1).

Далее была гостевая встреча со «Спартаком», в которой подопечные Михаила Кравеца уступили (3:5). Но затем на своем льду «витязи» взяли верх над ЦСКА (2:1).

Все прогнозы на КХЛ

В последнем домашнем поединке прошлого года «богатыри» крупно проиграли «Динамо» Москва (1:5), а затем в Ярославле «Витязь» был разгромлен «Локомотивом» (1:7).

«Сочи»

Команда из Краснодарского края провела 43 встречи в рамках регулярки. За все это время она набрала 30 баллов и застряла на десятой позиции в Западной конференции.

В гостях последний раз «Сочи» побеждал 21 декабря. В Латвии «леопарды» одержали верх над «Динамо» Рига в дополнительное время (5:6).

С того момента прошло еще шесть поединков. В пяти из них были поражения. Сперва сочинцы крупно проиграли «Торпедо» (1:4), «Локомотиву» (3:6) и СКА (1:4).

А затем в родных стенах подопечные Евгения Ставровского хлопнули «Северсталь» (6:2). В 2021-м году «Сочи» дома не справился с «Торпедо» (2:5) и «Йокеритом» (0:5).

Прогноз и ставка

На победу «Витязя» в предстоящем матче букмекеры дают коэффициент 1.57, на ничью — 4.80, а на победу «Сочи» — 4.76.

Сочинцы в последнее время играют против «Витязя» удачно. В трех очных встречах из пяти «леопарды» побеждали. Ну а если команда проигрывала «Витязю», то только в одном поединке из десяти недавних она уступала в 2 шайбы.

Сейчас «Витязь» далек от идеальной формы, поэтому гости в Подольске могут рассчитывать на успешный исход. Наши прогноз и ставка — победа «Сочи» с форой +1.5 за 1.74. 0