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    Чья безвыигрышная серия прервется в Челябинске?

    «Трактор» — «Спартак». Прогноз (к. 2.14) и ставки на матч КХЛ 6 января 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Трактор» — «Спартак»
    Ник Бэйлен
    В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Трактор» будет принимать «Спартак». Матч пройдет на «Трактор Арене» 6 января. Начало встречи — в 15:00 мск. Прогноз на «Трактор» — «Спартак».
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    Хоккей. КХЛ 06 Января 2021 года
    Трактор
  • Челябинск
    •  Трактор 15:00 Спартак Спартак
  • Москва
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.85
  • X
  • 4.25
  • 2
  • 3.60
  • Ставка!
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    «Трактор»

    Челябинский клуб после 41 матча регулярного первенства находится в пятерке лидеров Восточной конференции. За все это время команде удалось набрать 50 зачетных баллов.

    Уже давненько «Трактор» не радовал болельщиков затяжными победными сериями, поскольку сейчас команда играет непредсказуемо, чередуя удачные встречи необязательными потерями.

    Последнюю победу дома «танкисты» добыли 11 декабря. Тогда они одержали верх над «Сибирью» (2:0), а затем в родных стенах подопечные Анвара Гатиятулина потерпели поражение от «Барыса» (2:4).

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    Далее челябинцы играли в разъездах. Сперва на чужих аренах «Трактор» разобрался с «Автомобилистом» (3:2) и «Нефтехимиком» (3:2). А затем команда уступила «Куньлуню» (3:4) и «Авангарду» (3:5).

    «Спартак»

    Столичный клуб успел выйти на лед 42 раза. Заработав 44 очка, «народная команда» снова опустилась на восьмое место в таблице Западной конференции. «Витязь», идущий девятым, отстает теперь на 3 пункта.

    В последних пяти встречах «Спартак» победил всего дважды. Одна из них была добыта красно-белыми 23 декабря. Тогда в «Парке Легенд» хозяева обыграли «Витязь» (5:3).

    Победила команда Олега Знарка и в следующем поединке, который прошел в Балашихе. Там «гладиаторы» взяли верх над «Авангардом» в дополнительное время (3:2).

    А в трех последних матчах «Спартак» остался ни с чем, уступив соперникам в основное время. В этих играх столичный клуб был слабее «Динамо» Москва (0:6), «Динамо» Рига (2:5) и «Металлурга» Мг (3:4).

    Прогноз и ставка

    На победу «Трактора» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.84, на ничью — 4.20, а на победу «Спартака» — 3.66.

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    Обе команды сейчас играют не лучшим образом, однако челябинцы все же чаще побеждают и идут в таблице увереннее. А вот «Спартак» шатает от пятого к восьмому месту в Западе.

    На своем льду коллектив Анвара Гатиятулина будет фаворитом и обязательно подтвердит этот статус после часа игры. Наши прогноз и ставка — победа «Трактора» с форой -1 за 2.14. 0

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