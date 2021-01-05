«Локомотив» — «Сибирь». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч КХЛ 5 января 2021 года

В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Локомотив» будет принимать «Сибирь». Матч пройдет на «Арене-2000» 5 января. Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Локомотив» — «Сибирь».

«Локомотив»

Ярославский клуб недавно сумел вернуть себе место в тройке лидеров Западной конференции. В 40 поединках регулярного первенства команда набрала 55 очков и опередила ближайших конкурентов на 1 балл.

В последнее время «Локомотив» проигрывает только в гостях. В шести недавних матчах «железнодорожники» трижды вышли на лед на чужих аренах. В каждой встрече они уступили.

В одном из поединков подопечные Андрея Скабелки оказались слабее ЦСКА (2:3). Затем на «Арене-2000» хозяева одержали верх над «Северсталью» (2:1) и разгромили «Сочи» (6:3).

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Далее на «Хартвалл Арене» «Локомотив» влетел «Йокериту» в овертайме (3:4), после чего было поражение от «Торпедо» в Нижнем Новгороде (5:6). В первой встрече 2021-го ребята Скабелки разбили «Витязь» (7:1).

«Сибирь»

Новосибирский коллектив в 42 играх регулярного первенства сумел заработать 40 баллов. На данный момент он находится на девятом месте в турнирной таблице Восточной конференции.

С 6 по 13 декабря «Сибирь» застряла в полосе из четырех матчей без побед, которая началась как раз с поражения от «Локомотива» в овертайме (3:4). Затем сибиряки влетели «Витязю» (1:2), «Трактору» (0:2) и «Салавату Юлаеву» (1:3).

Далее было двухматчевое противостояние с «Амуром», благодаря которому «снеговики» выбрались из неудачной серии. Подопечные Николая Заварухина обыграли «тигров» в основное время (3:2) и по буллитам (2:2, 2:1).

После встреч с хабаровчанами «Сибирь» проиграла «Салавату Юлаеву» (1:3) и победила «Барыс» (3:1). В новом году команда Заварухина всухую влетела «Нефтехимику» (0:3).

Прогноз и ставка

На победу «Локомотива» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.65, на ничью — 4.50, а на победу «Сибири» — 4.40.

В последнее время «Локо» стал домашней командой. С ноября «железнодорожники» в родных стенах не уступают. И длится эта серия уже шесть поединков.

Данный отрезок ярославцы вполне способны продлить и в седьмом матче. Наши прогноз и ставка — победа «Локомотива» с коэффициентом 1.65. 0