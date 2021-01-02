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    Сколько голов Россия может положить в сетку немцев?

    Россия U20 — Германия U20. Прогноз (к. 1.89) и ставки на матч Молодежного чемпионата мира 2 января 2021 года

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    Прогноз и ставки на Россия U20 — Германия U20
    Россия в игре со Швецией
    В рамках четвертьфинала Молодежного чемпионата мира по хоккею сборная России 2 января сыграет с командой Германии. Встреча пройдет на арене «Роджерс Плейс» в Эдмонтоне, Канада. Начало матча — в 20:00 мск. Прогноз на Россия U20 — Германия U20.

    Россия

    В плей-офф россиянам удалось получить соперника попроще благодаря второму месту в таблице на групповом этапе. В четырех играх команда заработала 8 баллов.

    Одним из самых непростых для России оказался первый матч с США, в котором подопечные Игоря Ларионова смогли победить с разницей две шайбы — 5:3.

    А вот в следующем поединке «красная машина» уступила Чехии всухую (0:2). Подправить собственное положение России удалось благодаря разгрому Австрии (7:1).

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    • В решающем матче соперником России была Швеция. В результативной рубке команды не смогли выявить сильнейшего за час игры, поэтому коллектив Ларионова затащил победу в овертайме (4:3).

    Германия

    В своих четырех поединках группового раунда МЧМ немецкая сборная добыла 5 очков, благодаря чему эту стадию она завершила в топ-3.

    Первые два поединка оказались для Германии провальными. В одном из матчей подопечные Абштрайтера пытались навязать борьбу Финляндии, но потерпели в итоге неудачу — 3:5.

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    Второй матч вышел намного хуже. В противостоянии с Канадой «бундестим» получила в свою сетку больше десятка шайб, а сама ответила парочкой — 2:16.

    Затем в дуэли со Словакией сборная Германии одержала победу в дополнительное время (3:2), а в последней игре коллектив Тобиаса Абштрайтера хлопнул Швейцарию (5:4).

    Прогноз и ставка

    На победу России в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.05, на ничью — 14.5, а на победу Германии — 28.0.

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    На текущем МЧМ немцы в групповом раунде сыграли неплохо в поединках с равными соперниками. Но с жеребьевкой им, конечно, не повезло.

    Трудно представить, что Россию остановит «бундестим». Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал России больше 5.5 с коэффициентом 1.89. 0

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    Россия U20 — Германия U20. Прогноз (к. 1.89) и ставки на матч Молодежного чемпионата мира 2 января 2021 года. Прогноз на Россия U20 — Германия U20. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.89
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