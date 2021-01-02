Россия U20 — Германия U20. Прогноз (к. 1.89) и ставки на матч Молодежного чемпионата мира 2 января 2021 года

В рамках четвертьфинала Молодежного чемпионата мира по хоккею сборная России 2 января сыграет с командой Германии. Встреча пройдет на арене «Роджерс Плейс» в Эдмонтоне, Канада. Начало матча — в 20:00 мск. Прогноз на Россия U20 — Германия U20.

Россия

В плей-офф россиянам удалось получить соперника попроще благодаря второму месту в таблице на групповом этапе. В четырех играх команда заработала 8 баллов.

Одним из самых непростых для России оказался первый матч с США, в котором подопечные Игоря Ларионова смогли победить с разницей две шайбы — 5:3.

А вот в следующем поединке «красная машина» уступила Чехии всухую (0:2). Подправить собственное положение России удалось благодаря разгрому Австрии (7:1).

В решающем матче соперником России была Швеция. В результативной рубке команды не смогли выявить сильнейшего за час игры, поэтому коллектив Ларионова затащил победу в овертайме (4:3).

Германия

В своих четырех поединках группового раунда МЧМ немецкая сборная добыла 5 очков, благодаря чему эту стадию она завершила в топ-3.

Первые два поединка оказались для Германии провальными. В одном из матчей подопечные Абштрайтера пытались навязать борьбу Финляндии, но потерпели в итоге неудачу — 3:5.

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Второй матч вышел намного хуже. В противостоянии с Канадой «бундестим» получила в свою сетку больше десятка шайб, а сама ответила парочкой — 2:16.

Затем в дуэли со Словакией сборная Германии одержала победу в дополнительное время (3:2), а в последней игре коллектив Тобиаса Абштрайтера хлопнул Швейцарию (5:4).

Прогноз и ставка

На победу России в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.05, на ничью — 14.5, а на победу Германии — 28.0.

На текущем МЧМ немцы в групповом раунде сыграли неплохо в поединках с равными соперниками. Но с жеребьевкой им, конечно, не повезло.

Трудно представить, что Россию остановит «бундестим». Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал России больше 5.5 с коэффициентом 1.89. 0