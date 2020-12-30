«Барыс» — «Металлург» Мг. Прогноз (к. 1.83) и ставки на матч КХЛ 30 декабря 2020 года

В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Барыс» будет принимать «Металлург» Мг. Матч пройдет на «Барыс Арене» 30 декабря. Начало встречи — в 16:30 мск. Прогноз на «Барыс» — «Металлург» Мг.

«Барыс»

Представители Казахстана из Нур-Султана в 37 поединках регулярного первенства сумели набрать 43 очка. В зачете Восточной конференции они занимают восьмое место.

В своих последних 11 матчах «Барыс» потерпел только два поражения. В одной из встреч, в которых команда потеряла очки, казахстанцы на своем льду оказались слабее «Торпедо» (2:3).

После этого подопечные Юрия Михайлиса в Челябинске хлопнули «Трактор» (4:2). Далее «барсы» обыграли «Куньлунь» в дополнительное время (2:1), а также взяли реванш у «Торпедо» в овертайме (3:2).

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Беспроигрышная серия «Барыса» продолжилась победами над «Авангардом» (3:1) и «Амуром» (5:2). А вот в последнем на данный момент поединке коллектив Михайлиса дома не справился с «Сибирью» (1:3).

«Металлург» Мг

Магнитогорский коллектив в рейтинге Восточной конференции занимает сейчас пятое место. За 40 поединков регулярки он заработал 50 очков. Конкурентов за эту позицию команда опережает на 5 пунктов.

Совсем недавно «Металлург» Мг провел достойную серию из пяти побед кряду в основное время. В этих матчах «сталевары» обыграли «Нефтехимик» (6:4), «Торпедо» (4:2), «Динамо» Москва (6:2), СКА (2:1) и «Салават Юлаев» (3:1).

Данный отрезок прекратил «Ак Барс» 9 декабря, которому «Магнитка» уступила всухую (0:3). Перед Евротуром «лисы» успели победить «Динамо» Москва и потерпели поражение от «Автомобилиста» (0:4).

По завершении паузы на матчи сборных «Металлург» Мг дома одержал верх над минским «Динамо» (3:2), а в последнем поединке команда Ильи Воробьева оказалась слабее «Салавата Юлаева» (2:4).

Прогноз и ставка

Победа «Барыса» в грядущем матче оценивается в 2.61, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.92, а на победу «Металлурга» Мг — 2.38.

На данный момент обе команды выглядят неплохо. В каждом поединке они сейчас играют на максимуме своих возможностей, чтобы надежнее закрепиться в плей-офф зоне.

В предстоящем поединке «Магнитка», которая уже в двух играх не может победить в гостях, попытается прервать неприятную статистику. Наши прогноз и ставка — победа «Металлурга» Мг в матче с коэффициентом 1.83. 0