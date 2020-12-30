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    Сможет ли «Магнитка» победить в гостях?

    «Барыс» — «Металлург» Мг. Прогноз (к. 1.83) и ставки на матч КХЛ 30 декабря 2020 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Барыс Прогнозы на Металлург Мг
    Прогноз и ставки на «Барыс» — «Металлург» Мг
    Семен Кошелев
    В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Барыс» будет принимать «Металлург» Мг. Матч пройдет на «Барыс Арене» 30 декабря. Начало встречи — в 16:30 мск. Прогноз на «Барыс» — «Металлург» Мг.
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    Хоккей. КХЛ 30 Декабря 2020 года
    Барыс
  • Нур-Султан
    •  Барыс 16:30 Металлург Мг Металлург Мг
  • Магнитогорск
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.70
  • X
  • 4.10
  • 2
  • 2.30
  • Ставка!
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    «Барыс»

    Представители Казахстана из Нур-Султана в 37 поединках регулярного первенства сумели набрать 43 очка. В зачете Восточной конференции они занимают восьмое место.

    В своих последних 11 матчах «Барыс» потерпел только два поражения. В одной из встреч, в которых команда потеряла очки, казахстанцы на своем льду оказались слабее «Торпедо» (2:3).

    После этого подопечные Юрия Михайлиса в Челябинске хлопнули «Трактор» (4:2). Далее «барсы» обыграли «Куньлунь» в дополнительное время (2:1), а также взяли реванш у «Торпедо» в овертайме (3:2).

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    Беспроигрышная серия «Барыса» продолжилась победами над «Авангардом» (3:1) и «Амуром» (5:2). А вот в последнем на данный момент поединке коллектив Михайлиса дома не справился с «Сибирью» (1:3).

    «Металлург» Мг

    Магнитогорский коллектив в рейтинге Восточной конференции занимает сейчас пятое место. За 40 поединков регулярки он заработал 50 очков. Конкурентов за эту позицию команда опережает на 5 пунктов.

    Совсем недавно «Металлург» Мг провел достойную серию из пяти побед кряду в основное время. В этих матчах «сталевары» обыграли «Нефтехимик» (6:4), «Торпедо» (4:2), «Динамо» Москва (6:2), СКА (2:1) и «Салават Юлаев» (3:1).

    Данный отрезок прекратил «Ак Барс» 9 декабря, которому «Магнитка» уступила всухую (0:3). Перед Евротуром «лисы» успели победить «Динамо» Москва и потерпели поражение от «Автомобилиста» (0:4).

    По завершении паузы на матчи сборных «Металлург» Мг дома одержал верх над минским «Динамо» (3:2), а в последнем поединке команда Ильи Воробьева оказалась слабее «Салавата Юлаева» (2:4).

    Прогноз и ставка

    Победа «Барыса» в грядущем матче оценивается в 2.61, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.92, а на победу «Металлурга» Мг — 2.38.

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    На данный момент обе команды выглядят неплохо. В каждом поединке они сейчас играют на максимуме своих возможностей, чтобы надежнее закрепиться в плей-офф зоне.

    В предстоящем поединке «Магнитка», которая уже в двух играх не может победить в гостях, попытается прервать неприятную статистику. Наши прогноз и ставка — победа «Металлурга» Мг в матче с коэффициентом 1.83. 0

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    «Барыс» — «Металлург» Мг. Прогноз (к. 1.83) и ставки на матч КХЛ 30 декабря 2020 года. Прогноз на «Барыс» — «Металлург» Мг. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.83
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