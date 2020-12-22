СКА — ЦСКА. Прогноз (к. 1.87) и ставки на матч КХЛ 22 декабря 2020 года

В очередном матче регулярного сезона КХЛ СКА будет принимать ЦСКА. Матч пройдет в «Ледовом дворце» 22 декабря. Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на СКА — ЦСКА.

СКА

Представители Санкт-Петербурга до паузы на Евротур успели сыграть в 37 поединках регулярного первенства. Заработав 51 зачетный балл, команда давно заняла второе место в таблице Запада.

В декабре СКА провел пять матчей. В двух встречах «армейцы» проиграли. Одно из поражений было зафиксировано 3-го числа. Тогда питерцы в гостях уступили «Металлургу» Мг (1:2).

Через пару дней после матча с «Магниткой» СКА отправился в Челябинск, где сразился с «Трактором». На чужом льду подопечные Валерия Брагина спокойно раскатали «танкистов» (5:1).

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Затем СКА в «Ледовом дворце» умудрился проиграть рижскому «Динамо» по буллитам (3:3, 2:3). Но в двух следующих матчах питерцы разгромили «Автомобилист» (7:2) и взяли реванш у «Динамо» Рига (4:1).

ЦСКА

Хоккейный клуб из Москвы также сыграл в 37 поединках регулярного первенства. В ходе этих матчей «кони» добыли 59 очков, благодаря чему они уверенно лидируют в рейтинге Западной конференции.

В своих последних семи встречах ЦСКА одержал шесть побед. В конце прошлого месяца «армейцы» разгромили «Сочи» в «Большом» (4:1) и разнесли «Автомобилист» на «Уралец-Арене» (5:1).

А 1 декабря команда Игоря Никитина взяла верх над «Куньлунем» в овертайме (3:2). Единственная потеря очков случилась в домашнем матче с «Динамо» Минск, в которой столичные проиграли в две шайбы (2:4).

Затем московский клуб в гостях разобрался с «Торпедо» (2:1) и прихлопнул «Авангард» (4:1). А в своем последнем поединке ЦСКА обыграл «Локомотив» (3:2).

Прогноз и ставка

На победу СКА в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.47, на ничью — 4.04, а на победу ЦСКА — 2.45.

В Питере между собой сойдутся две мощные команды, которые в Западной конференции забили больше остальных.

Однако на данном этапе регулярки именно москвичи выглядят стабильнее, поэтому в принципиальной игре они с крошечным перевесом все же будут фаворитами. Наши прогноз и ставка — победа ЦСКА в матче за 1.87. 0