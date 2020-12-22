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    Кто одержит верх в «армейском» дерби?

    СКА — ЦСКА. Прогноз (к. 1.87) и ставки на матч КХЛ 22 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на СКА — ЦСКА
    Богдан Киселевич
    В очередном матче регулярного сезона КХЛ СКА будет принимать ЦСКА. Матч пройдет в «Ледовом дворце» 22 декабря. Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на СКА — ЦСКА.
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    Хоккей. КХЛ 22 Декабря 2020 года
    СКА
  • Санкт-Петербург
    •  СКА 19:30 ЦСКА ЦСКА
  • Москва
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.45
  • X
  • 4.30
  • 2
  • 2.45
  • Ставка!
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    СКА

    Представители Санкт-Петербурга до паузы на Евротур успели сыграть в 37 поединках регулярного первенства. Заработав 51 зачетный балл, команда давно заняла второе место в таблице Запада.

    В декабре СКА провел пять матчей. В двух встречах «армейцы» проиграли. Одно из поражений было зафиксировано 3-го числа. Тогда питерцы в гостях уступили «Металлургу» Мг (1:2).

    Через пару дней после матча с «Магниткой» СКА отправился в Челябинск, где сразился с «Трактором». На чужом льду подопечные Валерия Брагина спокойно раскатали «танкистов» (5:1).

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    Затем СКА в «Ледовом дворце» умудрился проиграть рижскому «Динамо» по буллитам (3:3, 2:3). Но в двух следующих матчах питерцы разгромили «Автомобилист» (7:2) и взяли реванш у «Динамо» Рига (4:1).

    ЦСКА

    Хоккейный клуб из Москвы также сыграл в 37 поединках регулярного первенства. В ходе этих матчей «кони» добыли 59 очков, благодаря чему они уверенно лидируют в рейтинге Западной конференции.

    В своих последних семи встречах ЦСКА одержал шесть побед. В конце прошлого месяца «армейцы» разгромили «Сочи» в «Большом» (4:1) и разнесли «Автомобилист» на «Уралец-Арене» (5:1).

    А 1 декабря команда Игоря Никитина взяла верх над «Куньлунем» в овертайме (3:2). Единственная потеря очков случилась в домашнем матче с «Динамо» Минск, в которой столичные проиграли в две шайбы (2:4).

    Затем московский клуб в гостях разобрался с «Торпедо» (2:1) и прихлопнул «Авангард» (4:1). А в своем последнем поединке ЦСКА обыграл «Локомотив» (3:2).

    Прогноз и ставка

    На победу СКА в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.47, на ничью — 4.04, а на победу ЦСКА — 2.45.

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    В Питере между собой сойдутся две мощные команды, которые в Западной конференции забили больше остальных.

    Однако на данном этапе регулярки именно москвичи выглядят стабильнее, поэтому в принципиальной игре они с крошечным перевесом все же будут фаворитами. Наши прогноз и ставка — победа ЦСКА в матче за 1.87. 0

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