«Динамо» Рига — «Торпедо». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.72 на матч КХЛ 15 декабря 2020 года

В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Динамо» Рига будет принимать «Торпедо». Матч пройдет на «Арене Рига» 15 декабря. Начало встречи — в 20:30 мск. Прогноз на «Динамо» Рига — «Торпедо».

«Динамо» Рига

Представители Латвии уже успели сыграть в 34 поединках регулярного первенства, но в этих встречах они добыли всего 15 очков. В Западной конференции команда безнадежно идет последней.

После победы в одном из заключительных матчей ноября над «Куньлунем» в дополнительное время (4:3) «Динамо» Рига потерпело еще пять поражений кряду.

В печальном отрезке латвийская команда проиграла «Сибири» (2:3), «Сочи» (2:3), «Витязю» (1:4), «Трактору» (3:4) и «Северстали» в овертайме (3:4). А 7 декабря случилась сенсация. В Питере клуб из Риги прихлопнул СКА по буллитам (2:2, 3:2).

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Однако после встречи с «армейцами» подопечные Петериса Скудры в Череповце крупно уступили «Северстали» (2:4). Ну а еще в одном поединке со СКА «Динамо» Рига получило ответку (1:4).

«Торпедо»

Представители Нижнего Новгорода за 36 матчей регулярки заработали 38 очков, благодаря чему эта команда смогла закрепиться на седьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции.

В текущем месяце «Торпедо» успело выйти на лед шесть раз. В этих встречах «автозаводцы» добыли 4 победы, три из которых были зафиксированы в основное время.

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В начале декабря «Торпедо» в «Нагорном» всухую обыграло «Трактор», после чего подопечные Дэвида Немировского одержали верх над «Витязем» (3:2) и «Куньлунем» в дополнительное время (5:4).

После игры в Мытищах нижегородцы оказались слабее ЦСКА (1:2), а затем они победили «Барыс» (3:2). В своем последнем матче «Торпедо» крупно уступило «Северстали» (0:3).

Прогноз и ставка

Победа «Динамо» Рига в предстоящем матче оценивается в 2.96, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.28, а на победу «Торпедо» — 2.20.

В своих последних играх нижегородцы находятся в хорошей форме. Несмотря на неудачи в некоторых поединках, команда Немировского наконец-то обрела стабильность.

Поэтому хозяевам грядущей встречи будет тяжело рассчитывать на положительный результат. Наши прогноз и ставка — победа «Торпедо» в матче с коэффициентом 1.72. 0