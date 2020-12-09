«Трактор» — «Йокерит». Прогноз (к. 2.75) и ставки на матч КХЛ 9 декабря 2020 года

В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Трактор» будет принимать «Йокерит». Матч пройдет на «Трактор Арене» 9 декабря. Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Трактор» — «Йокерит».

«Трактор»

Хоккейный клуб из Челябинска в таблице Восточной конференции находится на четвертом месте. Приняв участие в 34 поединках регулярки, он заработал 44 зачетных балла.

После яркой серии из пяти победных матчей, которую «Трактор» провел с 10 по 18 ноября, команда потерпела 4 поражения в шести других встречах КХЛ.

В одном из таких поединков «танкисты» были разгромлены «Динамо» Москва (2:5). А затем подопечные Анвара Гатиятулина одержали верх над «Автомобилистом» в овертайме (4:3).

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После удачной дуэли с «Авто» челябинский клуб уступил «Нефтехимику» (3:5) и «Торпедо» (0:2). Далее «танкисты» сумели переиграть «Динамо» Рига (4:3), а в последней встрече они крупно влетели СКА (1:5).

«Йокерит»

Представители Финляндии из города Хельсинки снова опустились на восьмое место в таблице Западной конференции. За 27 игр команда смогла набрать 35 очков.

В своих последних матчах «Йокерит» также выглядит нестабильно. После небольшой серии из трех крупных побед «джокеры» трижды проиграли в пяти других поединках.

Сперва финская команда в Нижнем Новгороде потерпела поражение от «Торпедо» (2:3), а затем «шуты» оказались слабее «Витязя» в серии послематчевых бросков (3:3, 2:3).

Далее подопечные Лаури Марьямяки одержали верх над СКА по буллитам (1:1, 4:2) и прихлопнули «Салават Юлаев» (3:1). А в последней встрече «Йокерит» влетел «Спартаку» в дополнительное время (2:3).

Прогноз и ставка

На победу «Трактора» в предстоящем матче букмекеры дают коэффициент 2.42, на ничью — 4.10, а на победу «Йокерита» — 2.50.

В личном противостоянии в Челябинске сойдутся команды, которые в последнее время немного подсели и чаще стали терять очки.

Однако на данном отрезке сезона у «шутов» мотивации все же побольше, поскольку команда Марьямяки ведет активную борьбу за плей-офф. Разумеется, у финнов накопилось несколько матчей в запасе, но транжирить баллы они не будут. Наши прогноз и ставка — «Йокерит» не проиграет и тотал больше 4.5 с коэффициентом 2.75. 0