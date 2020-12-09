«Динамо» Минск — «Динамо» Москва. Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч КХЛ 9 декабря 2020 года

В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Динамо» Минск будет принимать «Динамо» Москва. Матч пройдет на «Минск-Арене» 9 декабря. Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на «Динамо» Минск — «Динамо» Москва.

«Динамо» Минск

В турнирной таблице Западной конференции белорусская команда занимает пятое место с 41 баллом, набранным в 32 поединках. От соперников из столицы она отстает на 1 пункт.

Последний раз «Динамо» Минск проиграло в основное время 21 ноября. Тогда на своем льду «зубры» крупно влетели ЦСКА (1:5). С того момента прошло еще 5 матчей, в четырех из них белорусы победили.

В одной из встреч подопечные Крэйга Вудкрофта одержали верх над «Локомотивом» в овертайме (2:1), после чего была победа и над «Витязем» в дополнительное время (4:3).

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А вот еще один матч с «Локо» «Динамо» Минск провалило в добавочном периоде (2:3). Далее белорусская команда разгромила «Нефтехимик» (5:1) и прихлопнула ЦСКА (4:2).

«Динамо» Москва

Столичная команда успела выйти на лед 33 раза. В этих матчах динамовцы сумели набрать 42 очка, благодаря чему в турнирной таблице Западной конференции они находятся на четвертом месте.

В гостях последний раз «Динамо» Москва проигрывало 24 ноября. В тот день на «Хартвалл Арене» столичный клуб крупно влетел «Йокериту» (1:6).

После провальной встречи в Финляндии подопечные Владимира Крикунова на «ВТБ Арене» победили «Локомотив» в дополнительное время (4:3) и «Амур» в основное (3:2).

А 1 декабря «Динамо» Москва на своем льду крупно влетело «Металлургу» Мг (2:6). В двух других матчах в этом месяце бело-голубые прихлопнули «Автомобилист» (7:2) и «Салават Юлаев» (3:0).

Прогноз и ставка

На победу «Динамо» Минск в предстоящем матче букмекеры дают коэффициент 2.77, на ничью — 4.30, а на победу «Динамо» Москва — 2.17.

В четырех очных встречах из десяти последних, которые прошли в Минске, соперники забивали друг другу 6 или больше шайб. В остальных играх все заканчивалось скромнее.

В предстоящем поединке белорусская команда может подвинуть москвичей с четвертого места в таблице Запада, но коллектив Крикунова не даст себя в обиду на чужой арене. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 6 с коэффициентом 1.64. 0