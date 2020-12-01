ЦСКА — «Куньлунь». Прогноз (к. 1.84) и ставки на матч КХЛ 1 декабря 2020 года

В очередном матче регулярного сезона КХЛ ЦСКА будет принимать «Куньлунь». Матч пройдет на «ЦСКА Арене» 1 декабря. Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на ЦСКА — «Куньлунь».

ЦСКА

Столичная команда уверенно лидирует в Западной конференции. В 32 играх она заработала 51 очко и забросила соперникам 107 шайб, что является сейчас лучшим показателем в КХЛ.

С 12 по 21 ноября ЦСКА провел хороший отрезок из пяти побед в основное время. Начался он с трех домашних поединков. В первом «армейцы» обыграли «Салават Юлаев» (5:3).

Затем подопечные Игоря Никитина разгромили «Сочи» и одержали верх над «Локомотивом» (3:1). Позже в гостях москвичи прихлопнули «Нефтехимик» (4:2) и «Динамо» Минск (5:1).

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А 23 числа «армейцы» на своем льду неожиданно были разгромлены «Сибирью» (1:5). Но после провальной игры дома ЦСКА на выезде разбил «Сочи» (4:1) и «Автомобилист» (5:1).

«Куньлунь»

Хоккейный клуб, представляющий Китай, находится на последнем месте в турнирной таблице Восточной конференции с 15 очками, набранными в 30 поединках.

Совсем недавно «Куньлунь» сумел в Мытищах обыграть «Сибирь» (1:0). А перед этим матчем «драконы» потерпели 9 поражений кряду. Ужасная серия пекинцев началась с потери очков во встрече с «Барысом» (1:2).

Затем команда Алексей Ковалева уступила «Салавату Юлаеву» в овертайме (2:3). Далее «Куньлунь» в основное время влетел «Нефтехимику» (3:6), «Торпедо» (0:2), «Трактору» (3:5), «Динамо» Рига (3:5) и «Ак Барсу» (2:5).

Позже «драконы» снова проиграли «Динамо» Рига, но в дополнительное время (4:5). А 24 ноября «Куньлунь» уступил «Амуру» (2:4). А после упомянутой встречи с «Сибирью» подопечные Ковалева проиграли «Авангарду» (1:2).

Прогноз и ставка

Победа ЦСКА в предстоящем матче оценивается в 1.32, на ничью букмекеры дают коэффициент 6.10, а на победу «Куньлуня» — 7.40.

Свою убедительную серию из побед «армейцы» потеряли в поединке с «Сибирью», которую позже обыграл «Куньлунь». Однако москвичи вовсе не сбавили обороты.

Дома они легко справятся с горе-клубом, который лишь изредка радует болельщиков положительными результатами. Наши прогноз и ставка — победа ЦСКА в первом периоде с коэффициентом 1.84. 0