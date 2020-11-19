ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джейми ВардиВот почему «Лестер» способен повторить чемпионский сезон-2016 Ферран ТорресНовый бомбардир и новый стиль. Испания нанесла Германии сокрушительное поражение Юрген Клопп Кризис обороны. Как «Ливерпулю» добиться успеха без Ван Дейка и Гомеса?
  • 20:47
    • Суарес снова сдал положительный тест на COVID-19 и не сыграет с «Барсой»
  • 18:54
    • Матч Кубка Первого канала Финляндия — Чехия пройдет в Москве
  • 14:32
    • Флик может сменить Лева на посту главного тренера сборной Германии
  • 13:44
    • Юрлова-Перхт пропустит сезон в связи с беременностью
  • 13:29
    • Объявлен состав сборной России по биатлону на стартовый этап Кубка мира
  • 13:12
    • Три игрока сборной Сербии сдали положительные тесты на коронавирус перед матчем с Россией
    Все новости спорта

    Какой результативности ожидать от встречи в Ярославле?

    «Локомотив» — «Йокерит». Прогноз (к. 1.59) и ставки на матч КХЛ 19 ноября 2020 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Локомотив Прогнозы на Йокерит
    Прогноз и ставки на «Локомотив» — «Йокерит»
    Денис Баранцев
    В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Локомотив» будет принимать «Йокерит». Матч пройдет на «Арене-2000» 19 ноября. Начало встречи — в 19:00 мск. Прогноз на «Локомотив» — «Йокерит».
    ×
    Хоккей. КХЛ 19 Ноября 2020 года
    Локомотив
  • Ярославль
    •  Локомотив 19:00 Йокерит Йокерит
  • Хельсинки
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.05
  • X
  • 3.95
  • 2
  • 3.20
  • Ставка!
    •

    «Локомотив»

    Хоккейный клуб из Ярославля находится в тройке лидеров турнирной таблицы Западной конференции. В 25 встречах регулярного сезона эта команда заработала 36 очков.

    В одном из последних поединков октября «Локомотив» прервал свою серию без поражений, которая длилась 9 матчей. В Екатеринбурге гости уступили «Автомобилисту» в овертайме (0:1).

    А в последнем поединке прошлого месяца «железнодорожники» обыграли «Динамо» Москва (3:2). Затем подопечные Андрея Скабелки разгромили «Динамо» Минск (4:1) и «Барыс» (7:2).

    Все прогнозы на КХЛ

    Позже «Локомотив» еще раз встретился с «Автомобилистом». На своем льду ярославцы вновь проиграли (1:2). Поражением «Локо» закончился и матч с ЦСКА 16 ноября (1:3).

    «Йокерит»

    Финская команда из города Хельсинки находится сейчас на девятом месте в турнирной таблице Западной конференции. За 19 матчей регулярного первенства «джокеры» набрали 23 балла.

    В период с 17 октября по 3 ноября «Йокерит» провел пять матчей в гостях. В первой встрече данного отрезка «шуты» обыграли «Сибирь» (4:3). А затем в Хабаровске они были разгромлены «Амуром» (1:4).

    В последнем матче октября подопечные Лаури Марьямяки в Казахстане победили «Барыс» в дополнительное время (5:4), после чего финны влетели «Северстали» (2:5) и взяли верх над «Сочи» в овертайме (5:4).

    В двух недавних поединках «Йокерит» сыграл в родных стенах. Однако обе встречи «шуты» провалили. Сперва было поражение от СКА (1:4), а затем хозяева влетели «Трактору» (1:3).

    Прогноз и ставка

    На победу «Локомотива» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.05, на ничью — 4.14, а на победу «Йокерита» — 3.06.

    50 000ПолучитьБонус для новых игроковvulkan 25$ЗабратьБонус на пополнениеparimatch

    В Ярославле между собой сойдутся команды, которые любят играть результативно. В девяти очных матчах из десяти последних соперники суммарно забивали минимум 5 голов.

    Турнирно мотивированные клубы подтвердят статистику и в грядущем поединке. Наши прогноз и ставка — тотал больше 4.5 с коэффициентом 1.59. 0

    20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    2.50
  • Прогноз на матч Сербия — Россия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.81
  • Прогноз на матч Венгрия — Турция
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.06
  • Прогноз на матч Босния и Герцеговина — Италия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.70
  • Прогноз на матч Бельгия — Дания
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.68
  • Прогноз на матч Сербия — Россия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.60
  • Прогноз на матч Ирландия — Болгария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Босния и Герцеговина — Италия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.96
  • Прогноз на матч Польша — Нидерланды
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.70
  • Прогноз на матч Косово — Молдавия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.70
  • Прогноз на матч Уэльс — Финляндия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.92
  • Прогноз на матч Греция — Словения
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.84
  • Прогноз на матч Чехия — Словакия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.34
  • Экспресс дня 18 ноября
  • Сегодня в 22:45
    •  2.80
  • Прогноз на матч Израиль — Шотландия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Раздевалка сборной России после матча с Турцией
  • Дальше отступать некуда. Ошибка Оздоева продлила безвыигрышную серию сборной России
    • 02:58 16/11/2020     Жуан Феликс
  • Феликс и Суарес. Смертоносный дуэт, украшающий Ла Лигу
    • 22:07 13/11/2020     Фрагмент матча
  • Полный ноль. В Кишиневе сборная России не впечатлила
    • 00:24 13/11/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 5000ПолучитьБонус на первый депозит
    «Локомотив» — «Йокерит». Прогноз (к. 1.59) и ставки на матч КХЛ 19 ноября 2020 года. Прогноз на «Локомотив» — «Йокерит». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.59
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 50 000
  • рублей
    новым игрокам
    • забрать
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры