«Локомотив» — «Йокерит». Прогноз (к. 1.59) и ставки на матч КХЛ 19 ноября 2020 года

В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Локомотив» будет принимать «Йокерит». Матч пройдет на «Арене-2000» 19 ноября. Начало встречи — в 19:00 мск. Прогноз на «Локомотив» — «Йокерит».

«Локомотив»

Хоккейный клуб из Ярославля находится в тройке лидеров турнирной таблицы Западной конференции. В 25 встречах регулярного сезона эта команда заработала 36 очков.

В одном из последних поединков октября «Локомотив» прервал свою серию без поражений, которая длилась 9 матчей. В Екатеринбурге гости уступили «Автомобилисту» в овертайме (0:1).

А в последнем поединке прошлого месяца «железнодорожники» обыграли «Динамо» Москва (3:2). Затем подопечные Андрея Скабелки разгромили «Динамо» Минск (4:1) и «Барыс» (7:2).

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Позже «Локомотив» еще раз встретился с «Автомобилистом». На своем льду ярославцы вновь проиграли (1:2). Поражением «Локо» закончился и матч с ЦСКА 16 ноября (1:3).

«Йокерит»

Финская команда из города Хельсинки находится сейчас на девятом месте в турнирной таблице Западной конференции. За 19 матчей регулярного первенства «джокеры» набрали 23 балла.

В период с 17 октября по 3 ноября «Йокерит» провел пять матчей в гостях. В первой встрече данного отрезка «шуты» обыграли «Сибирь» (4:3). А затем в Хабаровске они были разгромлены «Амуром» (1:4).

В последнем матче октября подопечные Лаури Марьямяки в Казахстане победили «Барыс» в дополнительное время (5:4), после чего финны влетели «Северстали» (2:5) и взяли верх над «Сочи» в овертайме (5:4).

В двух недавних поединках «Йокерит» сыграл в родных стенах. Однако обе встречи «шуты» провалили. Сперва было поражение от СКА (1:4), а затем хозяева влетели «Трактору» (1:3).

Прогноз и ставка

На победу «Локомотива» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.05, на ничью — 4.14, а на победу «Йокерита» — 3.06.

В Ярославле между собой сойдутся команды, которые любят играть результативно. В девяти очных матчах из десяти последних соперники суммарно забивали минимум 5 голов.

Турнирно мотивированные клубы подтвердят статистику и в грядущем поединке. Наши прогноз и ставка — тотал больше 4.5 с коэффициентом 1.59. 0