ЦСКА — «Локомотив». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч КХЛ 16 ноября 2020 года

В очередном матче регулярного сезона КХЛ ЦСКА будет принимать «Локомотив». Матч пройдет на «ЦСКА Арене» 16 ноября. Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на ЦСКА — «Локомотив».

ЦСКА

Московская команда продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице Западной конференции. В 26 играх она набрала 41 очко и забила 85 голов, что на данный момент является лучшим показателем в Западе.

Концовка октября получилась для ЦСКА успешной. В трех матчах «армейцы» победили. В последней домашней встрече минувшего месяца столичный клуб разгромил «Динамо» Минск (5:1).

А затем на выезде команда Игоря Никитина переиграла «Куньлунь» (3:2) и «Спартак» в дополнительное время (3:2). Первого ноября «кони» одержали верх над московским «Динамо» (4:3).

Все прогнозы на КХЛ

После паузы на матчи сборных ЦСКА сыграл еще в одном столичном дерби. На этот раз «армейцы» влетели «Спартаку» в овертайме (3:4). В двух последних поединках команда Никитина победила «Салават Юлаев» (5:3) и прошлась катком по «Сочи» (7:0).

«Локомотив»

Команда, которая базируется в Ярославле, имеет после 24 матчей регулярного сезона 36 очков. В турнирной таблице Западной конференции она находится на третьем месте и отстает от лидеров на 5 пунктов.

С 6 по 26 октября «Локомотив» шел в КХЛ без поражений. В пяти этих матчах «железнодорожники» победили в основное время. А прервалась крутая серия 28 октября.

В Екатеринбурге «Локо» уступил «Автомобилисту» в дополнительное время (0:1). А в последнем матче прошлого месяца подопечные Андрея Скабелки взяли верх над «Динамо» Москва (3:2).

В начале ноября «Локомотив» дома без особых проблем разобрался с «Динамо» Минск (4:1), а после паузы на матчи сборных клуб из Ярославля разгромил «Барыс» (7:2) и влетел «Автомобилисту» (1:2).

Прогноз и ставка

На победу ЦСКА в предстоящем матче букмекеры дают коэффициент 2.03, на ничью — 4.00, а на победу «Локомотива» — 3.20.

В девяти очных поединках из десяти последних в Москве «Локомотив» забивал «армейцам» минимум 2 гола.На данном этапе сезона «Локо» также хорош.

У команды Скабелки хватит силенок на парочку шайб в ворота ЦСКА, который в пяти недавних играх на своем льду трижды пропустил больше гола. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Локомотива» больше 1.5 с коэффициентом 1.60. 0