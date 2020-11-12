«Витязь» — СКА. Прогноз (к. 1.86) и ставки на матч КХЛ 12 ноября 2020 года

В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Витязь» будет принимать СКА. Матч пройдет на арене «Витязь» 12 ноября. Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на «Витязь» — СКА.

«Витязь»

Хоккейный клуб из Подольска на данном этапе турнира находится на девятой строчке в зачете Западной конференции. В 22 играх «витязи» насобирали 23 балла.

Последняя встреча со СКА оказалась для «Витязя» крайне неудачной. В Санкт-Петербурге «богатыри» были разгромлены (1:5). С того момента прошло еще 6 матчей. В четырех команда из Подольска победила.

В одном из поединков подопечные Михаила Кравеца переиграли «Салават Юлаев» (3:4), после чего на своем льду эта команда крупно влетела «Сочи» (2:5).

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В трех других играх «Витязь» был сильнее «Динамо» Москва (5:1), «Северстали» (3:0) и «Сочи» в дополнительное время (4:3). А во встрече 10 ноября «богатыри» уступили московскому «Динамо» (1:2).

СКА

Команда из Санкт-Петербурга успела сыграть в 23 матчах регулярного сезона, в ходе которых она набрала 29 очков. В таблице Западной конференции этот клуб идет вторым.

Последний раз СКА встречался с «Витязем» 19 октября. Тогда в Питере коллектив под управлением Ротенберга без шансов раскатал «богатырей» (5:1). Позже «армейцы» провели еще три матча на своем льду.

В одном из поединков питерцы потерпели крупное поражение от «Спартака» (1:4), а затем в «Ледовом дворце» они разгромили «Авангард» (5:2).

Позже в команду вернулся тренер Валерий Брагин, во главе с которыми СКА дома уступил «Куньлуню» (1:2). А в гостевом матче 11 ноября «армейцы» разбили «Йокерит» (4:1).

Прогноз и ставка

На победу «Витязя» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.52, на ничью — 4.32, а на победу СКА — 1.86.

В родных стенах «богатыри» не могут справиться с питерцами уже в 16 матчах кряду. Кроме того, «витязи» в текущем сезоне испытывают проблемы в играх с топами конференций.

В гостевом поединке команда Брагина снова огорчит представителей Подольска. Наши прогноз и ставка — победа СКА с коэффициентом 1.86. 0