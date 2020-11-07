Финляндия — Чехия. Прогноз (к. 1.62) и ставки на матч Кубка Карьяла 7 ноября 2020 года

В матче Кубка Карьяла сборная Финляндии сыграет с командой Чехии. Матч пройдет на «Хартвалл Арене» 7 ноября. Начало встречи — в 18:30 мск. Прогноз на Финляндия — Чехия.

Финляндия

После первого матча нового сезона Евротура финская сборная идет последней без набранных баллов и с худшей разницей голов. На старте она была разгромлена командой России (2:6).

В прошлом розыгрыше Кубка Карьяла Финляндия также встретилась с россиянами в ходе первого поединка. Однако в том матче «львы» одержали победу (4:3).

Затем было противостояние с Чехией, которое дошло до серии послематчевых бросков. По буллитам финны уступили (2:2, 0:1). А поединок со Швецией Финляндия выиграла (2:1).

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В 2019-м году команда Юкки Ялонена неплохо выступила в Кубке Карьяла, но финишировала в таблице второй с 7 очками. От лидеров турнира она отстала всего на 1 балл.

Чехия

В стартовом поединке Евротура чешская сборная смогла заработать 3 очка. В таблице она находится на втором месте. В первом матче «львы» переиграли Швецию (3:1).

Интересно и то, что с таким же счетом сборная Чехии победила шведов в ходе первой встречи прошлого розыгрыша Кубка Карьяла (3:1).

Затем был матч со сборной Финляндии. В напряженной дуэли команда, которой тогда руководил Милош Ржига, по буллитам переиграла соперников (2:2, 1:0). А в следующем поединке «львы» раскатали Россию (0:3).

В прошлом сезоне сборная Чехии стала победителем Кубка Карьяла. За три матча ей удалось набрать 8 баллов и опередить Финляндию на 1 очко. Тогда чехи пропустили всего 3 гола, а в ворота соперников они забросили 9 шайб.

Прогноз и ставка

На победу Финляндии в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.63, на ничью — 4.04, а на победу Чехии — 2.32.

После разгромного поражения в первом матче финны попытаются реабилитироваться в игре с Чехией. Однако вторые продолжают демонстрировать надежную игру в защите и не позволят соперникам забить много.

Кроме того, лишь в трех очных встречах из десяти последних эти сборные демонстрировали сверхрезультативность. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 5.5 с коэффициентом 1.62. 0