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    Отразятся ли потери «Йокерита» на игре с «Сочи»?

    «Сочи» — «Йокерит». Прогноз (к. 1.61) и ставки на матч КХЛ 3 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Сочи» — «Йокерит»
    «Йокерит»
    В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Сочи» будет принимать «Йокерит». Матч пройдет в ледовом дворце «Большой» 3 ноября. Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на «Сочи» — «Йокерит».
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    Хоккей. КХЛ 03 Ноября 2020 года
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    «Сочи»

    Хоккейный клуб из одноименного города находится на десятом месте в таблице Западной конференции. В 21 поединке регулярного сезона он заработал 21 очко.

    С 9 по 21 октября «Сочи» пережил отрезок из шести поражений. На старте этой неприятной серии «леопарды» в основное время проиграли СКА (3:4), «Авангарду» (2:7) и еще раз СКА (1:4).

    Затем сочинцы были слабее «Амура» в послематчевых бросках (3:3, 0:3), «Салавата Юлаева» (0:2) и «Северстали» (0:2). А первую победу с новым тренером «леопарды» добыли в битве с «Витязем» (5:2).

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    В трех последних встречах команда под управлением Евгения Ставровского проиграла «Спартаку» (1:4), взяла верх над «Барысом» (3:0) и влетела «Витязю» в дополнительное время (3:4).

    «Йокерит»

    Финская команда недавно опустилась на девятую строчку в таблице Западной конференции. На счету «джокеров» имеется 16 сыгранных матчей, в ходе которых они добыли 21 балл.

    На старте октября «Йокерит» выдал неплохую серию из четырех побед. В этих поединках «шуты» взяли верх над «Северсталью» (5:2), «Локомотивом» (3:2), «Спартаком» (7:1) и «Динамо» Рига (4:1).

    А во втором за минувший месяц противостоянии с «Локо» финны свою выигрышную серию прервали (2:4). В следующих встречах клуб из города Хельсинки победил ЦСКА (5:2) и «Сибирь» (4:3).

    Затем подопечные Лаури Марьямяки неожиданно были разгромлены «Амуром» (1:4), после чего они в овертайме победили «Барыс» (5:4), а первого ноября «джокеры» крупно влетели «Северстали» (2:5).

    Прогноз и ставка

    На победу «Сочи» в предстоящем домашнем матче букмекеры дают коэффициент 3.13, на ничью они предлагают поставить за 4.14, а на победу «Йокерита» — за 2.02.

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    Большие потери финской команды, связанные с коронавирусом, негативно сказались на матче с «Северсталью».

    Но «Сочи» — соперник попроще, с которым «шуты» могут побороться за очки. Наши прогноз и ставка — победа «Йокерита» в матче с коэффициентом 1.61. 0

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    «Сочи» — «Йокерит». Прогноз (к. 1.61) и ставки на матч КХЛ 3 ноября 2020 года. Прогноз на «Сочи» — «Йокерит». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.61
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