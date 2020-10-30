«Барыс» — «Куньлунь». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч КХЛ 30 октября 2020 года

В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Барыс» будет принимать «Куньлунь». Матч пройдет на «Барыс Арене» 30 октября. Начало встречи — в 16:30 мск. Прогноз на «Барыс» — «Куньлунь».

«Барыс»

Казахстанский клуб снова опустился на десятую строчку в Восточной конференции. В 16 играх «снежные барсы» насобирали 16 баллов, забили 35 голов и пропустили 45 шайб в свои ворота.

Совсем недавно «Барыс», который был близок к попаданию в зону плей-офф, добыл три победы кряду в дополнительное время. В этих матчах казахстанцы обыграли «Салават Юлаев» (3:2), «Спартак» (3:2) и «Ак Барс» (1:0).

В следующем поединке дело также дошло до овертайма, но в добавочном периоде команда Юрия Михайлиса не справилась с «Йокеритом» (4:5).

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С 23 по 28 октября «Барыс» еще трижды вышел на лед. Однако во всех этих матчах «барсы» проиграли. Уступил клуб из Нур-Султана «Ак Барсу» (1:3), «Сибири» (1:3) и «Сочи» (0:3).

«Куньлунь»

За 19 матчей регулярки представители Китая заработали 11 очков. В таблице Востока они находятся на последнем месте, но от 11-й строчки, которую занимает «Нефтехимик», эта команда отстает на 1 балл.

В последних пяти матчах «Куньлунь» неожиданно для многих выиграл 4 встречи в основное время. Первая победа в этом отрезке была добыта 15 октября в противостоянии с «Салаватом Юлаевым» (5:3).

Удачно на «Арене Мытищи» «драконы» выступили и во второй игре с «Торпедо» (3:1). А через несколько дней победная серия пекинцев увеличилась до трех матчей. На своем льду хозяева прихлопнули «Металлург» Мг (6:4).

Однако в четвертой домашней встрече кряду «Куньлунь» сбавил обороты и не справился с ЦСКА (2:3). В недавнем поединке команда Алексея Ковалева в Питере отобрала очки у СКА (2:1).

Прогноз и ставка

На победу «Барыса» в предстоящем матче букмекеры предлагают поставить за 1.92, ничья оценивается в 4.24, а победа «Куньлуня» — в 3.36.

Списывать со счетов китайскую команду в выездной игре не стоит. В последнее время «Куньлунь» удивляет и преподносит соперникам неприятные сюрпризы.

Учитывая, что казахстанцы, которые и так играют не очень результативно, сейчас находятся не в лучшей форме, то изобилия голов на «Барыс Арене» ждать не приходится. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 4.5 за 1.65. 0