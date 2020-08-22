«Монреаль» — «Филадельфия». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч НХЛ 22 августа 2020 года

В матче плей-офф Кубка Стэнли «Монреаль» сыграет с «Филадельфией». Матч пройдет на «Скотиабанк Арене» в Торонто 22 августа. Начало встречи — в 02:00 мск. Прогноз на «Монреаль» — «Филадельфия».

«Монреаль»

В конце июля канадская команда из провинции Квебек сразилась в контрольном матче против «Торонто», в котором она в итоге потерпела поражение (2:4).

А плей-офф серию «Монреаль» начал с победы над «Питтсбургом» в овертайме (3:2), после чего «Хабс» оказались слабее «Пенс» (1:3).

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В двух финальных матчах с «Питтсбургом» коллектив Клода Жюльена выиграл (4:3; 2:0). А Кубок Стэнли стартовал для «трехцветных» поражением от «Филадельфии» (2:1).

13 августа «славные» взяли у «Флайерз» реванш (5:0), однако позже они дважды были слабее соперников из штата Пенсильвания (0:1; 0:2). В недавней встрече «Монреаль» снова одержал верх (5:3).

«Филадельфия»

В предсезонной игре после рестарта НХЛ эта команда встретилась с «Питтсбургом». В принципиальном дерби «Флайерз» вышли победителями в овертайме (3:2).

Затем «Филадельфия» обыграла «Бостон» (4:1), «Вашингтон» (3:1) и «Тампу-Бэй» (4:1) в посеве 1/4 Востока. В плей-офф Кубка Стэнли подопечные Алена Виньо взяли верх над «Монреалем» в первом поединке (2:1).

Далее уже «Монреаль» сумел достойно ответить клубу из штата Пенсильвания (0:5). Однако 17 и 18 августа «Флайерз» снова выиграли (1:0; 2:0).

Пятый матч серии состоялся 20 августа. В нем «Филадельфия» потерпела поражение (3:5). На данный момент команда Виньо лидирует в серии — 3:2.

Прогноз и ставка

На победу «Монреаля» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.81, на ничью — 4.22, а на победу «Филадельфии» — 2.31.

В игре, которая может стать последней, канадский клуб постарается сделать все, чтобы сравнять счет в серии и сохранить интригу еще на один матч. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Монреаля» больше 2 с коэффициентом 1.60. 0