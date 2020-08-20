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    Забьет ли «Филадельфия» «Монреалю» больше гола?

    «Филадельфия» — «Монреаль». Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч НХЛ 20 августа 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Филадельфия» — «Монреаль»
    Мэтт Нисканен
    В матче плей-офф Кубка Стэнли «Филадельфия» сыграет с «Монреалем». Матч пройдет на «Скотиабанк Арене» в Торонто 20 августа. Начало встречи — в 03:00 мск. Прогноз на «Филадельфия» — «Монреаль».

    «Филадельфия»

    Первый матч после рестарта команда из Филадельфии, штат Пенсильвания, провела 28 июля против «Питтсбурга». Эту встречу «Флайерз» выиграли в овертайме (3:2).

    Затем «Филадельфия» победила «Бостон» (4:1), «Вашингтон» (3:1) и «Тампу-Бэй» (4:1) в рамках группового раунда 1/4 Востока.

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    В турнирной таблице команда Алена Виньо заняла первое место. В плей-офф Кубка Стэнли «Хулиганы с Брод-стрит» попали на «Монреаль».

    Сперва «Филадельфия» обыграла канадцев (1:2), затем крупно им влетела (0:5). В третьем поединке «Флайерз» победили минимально (1:0), а в четвертом они завоевали преимущество в две шайбы (2:0).

    «Монреаль»

    Канадская команда из провинции Квебек провела предсезонку против «Торонто». 29 июля «Хабс» потерпели поражение от «кабанов» со счетом 2:4.

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    • Позже коллектив Клода Жюльена встретился с «Питтсбургом» в плей-офф. Эту серию «Монреаль» начал с победы в овертайме (3:2).

    Но во втором поединке «трехцветные» оказались слабее (1:3). В других двух матчах против «Пенс» канадцы взяли верх в основное время (4:3; 2:0).

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    В плей-офф Кубка Стэнли «Монреаль» потерпел поражение от «Филадельфии» (1:2), после чего «Хабс» дали соперникам достойный ответ (5:0). В третьей игре коллектив Жюльена вновь уступил (1:0). Четвертый поединок серии закончился для «славных» еще одним поражением всухую (0:2).

    Прогноз и ставка

    На победу «Филадельфии» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.17, на ничью — 4.42, а на победу «Монреаля» — 2.95.

    Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Филадельфии» больше 2.5 с коэффициентом 1.74. 0

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    «Филадельфия» — «Монреаль». Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч НХЛ 20 августа 2020 года. Прогноз на «Филадельфия» — «Монреаль». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.74
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