«Бостон» — «Каролина». Прогноз (к. 1.66) и ставки на матч НХЛ 12 августа 2020 года

В первом раунде плей-офф Кубка Стэнли «Бостон» сыграет с «Каролиной». Матч пройдет на «Скотиабанк Арене» в Торонто 12 августа. Начало встречи — в 03:00 мск. Прогноз на «Бостон» — «Каролина».

«Бостон»

Команда из Бостона, штат Массачусетс, впервые после паузы сыграла 31 июля. В рамках предсезонки она потерпела крупное поражение от «Коламбуса» (1:4).

Затем коллектив Брюса Кэссиди провел три встречи в групповом раунде, где потерпел три поражения кряду в основное время.

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Сперва «Бостон» крупно влетел «Филадельфии» (1:4), а затем «медведи» оказались слабее «Тампы-Бэй» (2:3).

В последнем матче группы черно-золотые уступили «Вашингтону» (1:2). В посеве 1/4 Востока «Бостон» оказался четвертым, не набрав ни единого балла.

«Каролина»

Представители города Роли, Северная Каролина, после паузы в хоккее провели предсезонный матч с «Вашингтоном», в котором они потерпели поражение (2:3).

В 1/16 плей-офф «Каролина» сыграла с «Рейнджерс». В этой серии команда Рода Бриндамора без сопротивления прошла клуб из Нью-Йорка — 3:0.

Самой трудной для «Кейнс» получилась первая встреча с «синерубашечниками» 1 августа. Тогда победа была добыта с минимальной разницей (3:2).

В следующих двух поединках клуб из города Роли уже выигрывал с крупным счетом. В оставшихся встречах «Каролина» раскатала «Рейнджерс» с одинаковым результатом — 4:1.

Прогноз и ставка

На победу «Бостона» в первом матче серии букмекеры дают коэффициент 2.31, на ничью — 4.42, а на победу «Каролины» — 2.73.

Наши прогноз и ставка — тотал больше 5 с коэффициентом 1.66. 0