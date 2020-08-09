КХЛ не будет снимать клуб с чемпионата в случае вспышки коронавируса

Президент КХЛрассказал, сколько технических поражений может быть у клуба в случае вспышки коронавируса.

«Все будет зависеть от того, насколько команда будет готова к возобновлению игр. Если закрывают команду на неделю, то это сразу два поражения. Никаких штрафов мы взымать не будем. Но если мы увидим, что правила нарушаются игроками и клубом, то можем ввести санкции.

Совет директоров доверил нам это дело, будем следить. Снимать команду с чемпионата не будем, будем ждать выздоровления.

Можем ли мы снять все ограничения? Да, это же только приложение к регламенту. Когда мы согласовывали его в Роспотребнадзоре, все было именно на ту дату. Мы можем оперативно вносить изменения», — цитирует Морозова Sport24. 0