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    КХЛ не будет снимать клуб с чемпионата в случае вспышки коронавируса

    Хоккей КХЛКоронавирус в спорте Прогнозы на КХЛ
    Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал, сколько технических поражений может быть у клуба в случае вспышки коронавируса.

    Алексей Морозов
    Алексей Морозов

    «Все будет зависеть от того, насколько команда будет готова к возобновлению игр. Если закрывают команду на неделю, то это сразу два поражения. Никаких штрафов мы взымать не будем. Но если мы увидим, что правила нарушаются игроками и клубом, то можем ввести санкции.

    Совет директоров доверил нам это дело, будем следить. Снимать команду с чемпионата не будем, будем ждать выздоровления.

    Можем ли мы снять все ограничения? Да, это же только приложение к регламенту. Когда мы согласовывали его в Роспотребнадзоре, все было именно на ту дату. Мы можем оперативно вносить изменения», — цитирует Морозова Sport24. 0

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