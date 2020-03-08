«Филадельфия» — «Баффало». Прогноз (к. 1.91) и ставки на матч НХЛ 8 марта 2020 года

В очередной игре НХЛ «Филадельфия» будет принимать «Баффало». Матч состоится 8 марта на арене «Веллс Фарго Центр». Начало встречи — в 03:00 мск. Прогноз на «Филадельфия» — «Баффало».

«Филадельфия»

Команде из штата Пенсильвания удалось подняться на второе место в турнирной таблице Столичного дивизиона с 87 очками на счету. От лидеров она отстает по второстепенным показателям.

Последний раз «Филадельфия» проигрывала кому-либо 15 февраля. В тот день подопечные Алена Виньо на «Амали Арене» оказались слабее «Тампы-Бэй» (3:5).

Затем «Хулиганы с Брод-стрит» одержали верх над «Коламбусом» (5:1), после чего в гостях они переиграли «мундиров» в овертайме (4:3). Чуть позже дома «Флайерз» отобрали баллы у «Виннипега» (4:2), «Сан-Хосе» (4:2) и «Рейнджерс» (5:2).

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1 марта «Филадельфия» еще раз отобрала очки у «Рейнджерс» (5:3). В двух следующих весенних матчах команда Виньо разгромила «Вашингтон» (5:2) и «Каролину» (4:1).

«Баффало»

Коллектив, который находится в штате Нью-Йорк, занимает сейчас шестое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона с 66 баллами в активе.

22 февраля «Баффало» на выезде одержал верх над «Питтсбургом» (5:2), после чего подопечные Ральфа Крюгера разобрались дома с «Виннипегом» (2:1).

С тех пор «мечи» не могут порадовать своих поклонников победами уже в течение пяти поединков. 27 февраля «Сэбс» в гостях оказались слабее «Колорадо» (2:3).

Затем «Баффало» потерпел поражение от «Вегаса» (2:4). В трех весенних матчах подопечные Ральфа Крюгера уступили «Аризоне» (2:5), «Виннипегу» (1:3) и «Питтсбургу» (2:4).

Прогноз

На победу «Филадельфии» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,91, на ничью — 4,40, а на победу «Баффало» — 3,40.

На арене «Веллс Фарго Центр» у «Флайерз» появится хорошая возможность выйти на первую строчку в таблице Столичного дивизиона. Для этого им нужно выиграть у «Баффало», который сейчас пребывает не в лучшей форме. Наш прогноз — победа «Филадельфии» за 1,91. 0